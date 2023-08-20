Рейтинг@Mail.ru
СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/briks-1891126085.html
СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации
СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации - РИА Новости, 20.08.2023
СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации
Задача по борьбе с фейками включена в план действий СМИ стран БРИКС, принятый на завершившемся шестом медиафоруме объединения в Йоханнесбурге в преддверии... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:17
2023-08-20T15:17
в мире
брикс
йоханнесбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Задача по борьбе с фейками включена в план действий СМИ стран БРИКС, принятый на завершившемся шестом медиафоруме объединения в Йоханнесбурге в преддверии начала саммита. Тема фейков и искажения информации со стороны западных СМИ активно обсуждалась накануне во время сессий медиафорума БРИКС, на который приглашены, помимо участников объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - и страны Африки. В частности, агентство Sputnik из медиагруппы "Россия сегодня" предложило развивать частично начавшую работу общую платформу информационных агентств БРИКС, чтобы получать напрямую друг от друга проверенную и точную информацию, "не испорченную нарративами и фейками Запада". "Мы должны способствовать тому, чтобы точка зрения БРИКС играла более существенную роль в ориентировании международного общественного мнения, координировать наши позиции по важнейшим региональным и глобальным проблемам и эффективно опровергать искаженные сообщения и фальшивые новости в совместных усилиях по поддержанию прочного порядка международной коммуникации", - говорится в документе, принятом делегациями по итогам медиафорума БРИКС.
https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брикс, йоханнесбург
В мире, БРИКС, Йоханнесбург
СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации

СМИ стран БРИКС включили борьбу с фейками в принятый на медиафоруме план

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Задача по борьбе с фейками включена в план действий СМИ стран БРИКС, принятый на завершившемся шестом медиафоруме объединения в Йоханнесбурге в преддверии начала саммита.
Тема фейков и искажения информации со стороны западных СМИ активно обсуждалась накануне во время сессий медиафорума БРИКС, на который приглашены, помимо участников объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - и страны Африки. В частности, агентство Sputnik из медиагруппы "Россия сегодня" предложило развивать частично начавшую работу общую платформу информационных агентств БРИКС, чтобы получать напрямую друг от друга проверенную и точную информацию, "не испорченную нарративами и фейками Запада".
«
"Мы должны способствовать тому, чтобы точка зрения БРИКС играла более существенную роль в ориентировании международного общественного мнения, координировать наши позиции по важнейшим региональным и глобальным проблемам и эффективно опровергать искаженные сообщения и фальшивые новости в совместных усилиях по поддержанию прочного порядка международной коммуникации", - говорится в документе, принятом делегациями по итогам медиафорума БРИКС.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В БРИКС выстроилась очередь из стран. Кого берем?
20 июня, 16:41
 
В миреБРИКСЙоханнесбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала