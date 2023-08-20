https://ria.ru/20230820/briks-1891126085.html

СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации

СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации - РИА Новости, 20.08.2023

СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации

Задача по борьбе с фейками включена в план действий СМИ стран БРИКС, принятый на завершившемся шестом медиафоруме объединения в Йоханнесбурге в преддверии... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:17

2023-08-20T15:17

2023-08-20T15:17

в мире

брикс

йоханнесбург

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Задача по борьбе с фейками включена в план действий СМИ стран БРИКС, принятый на завершившемся шестом медиафоруме объединения в Йоханнесбурге в преддверии начала саммита. Тема фейков и искажения информации со стороны западных СМИ активно обсуждалась накануне во время сессий медиафорума БРИКС, на который приглашены, помимо участников объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - и страны Африки. В частности, агентство Sputnik из медиагруппы "Россия сегодня" предложило развивать частично начавшую работу общую платформу информационных агентств БРИКС, чтобы получать напрямую друг от друга проверенную и точную информацию, "не испорченную нарративами и фейками Запада". "Мы должны способствовать тому, чтобы точка зрения БРИКС играла более существенную роль в ориентировании международного общественного мнения, координировать наши позиции по важнейшим региональным и глобальным проблемам и эффективно опровергать искаженные сообщения и фальшивые новости в совместных усилиях по поддержанию прочного порядка международной коммуникации", - говорится в документе, принятом делегациями по итогам медиафорума БРИКС.

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

йоханнесбург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брикс, йоханнесбург