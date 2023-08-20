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Горана Бреговича не пустили в Молдавию - РИА Новости, 20.08.2023
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Культура
 
15:28 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/bregovich-1891127072.html
Горана Бреговича не пустили в Молдавию
Горана Бреговича не пустили в Молдавию - РИА Новости, 20.08.2023
Горана Бреговича не пустили в Молдавию
Всемирно известного музыканта Горана Бреговича и его группу не впустили в Молдавию, хотя они уже находились в Международном аэропорту Кишинева, сообщили... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:28
2023-08-20T15:28
культура
молдавия
кишинев
горан брегович
европа
музыка
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Всемирно известного музыканта Горана Бреговича и его группу не впустили в Молдавию, хотя они уже находились в Международном аэропорту Кишинева, сообщили организаторы фестиваля Gustar, который проходит в эти дни в Молдавии. "С сожалением сообщаем вам, что группа Горана Бреговича не сможет присутствовать на запланированном концерте сегодня вечером по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля или артистов. К сожалению, их не пустили в Республику Молдова, хотя они уже приземлились в международном аэропорту Кишинева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организаторов в соцсети. Устроители концерта опубликовали также и первую реакцию Бреговича, переданную его производственной командой, в которой артист извинился перед своими поклонниками за то, что не сможет выступить. Музыкант заявил, что приложит все усилия, чтобы в следующий раз подобного не повторилось. "Мы были очень разочарованы, когда нас не пустили в Молдову в Кишиневском аэропорту без каких-либо официальных объяснений. Я много гастролирую со своими музыкантами по всей Европе, и никогда нигде не было никаких трудностей… Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами на этот раз. Но я могу заверить вас, что вместе с моей командой мы постараемся сделать так, чтобы мои выступления в Молдове в следующий раз не встретили никаких препятствий", - заявил Брегович.
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молдавия, кишинев, горан брегович, европа, музыка
Культура, Молдавия, Кишинев, Горан Брегович, Европа, Музыка
Горана Бреговича не пустили в Молдавию

Прилетевшего на фестиваль Gustar Горана Бреговича не пустили в Молдавию

© РИА Новости / Яков АндреевМузыкант Горан Брегович
Музыкант Горан Брегович - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Музыкант Горан Брегович. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Всемирно известного музыканта Горана Бреговича и его группу не впустили в Молдавию, хотя они уже находились в Международном аэропорту Кишинева, сообщили организаторы фестиваля Gustar, который проходит в эти дни в Молдавии.
«
"С сожалением сообщаем вам, что группа Горана Бреговича не сможет присутствовать на запланированном концерте сегодня вечером по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля или артистов. К сожалению, их не пустили в Республику Молдова, хотя они уже приземлились в международном аэропорту Кишинева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организаторов в соцсети.
Устроители концерта опубликовали также и первую реакцию Бреговича, переданную его производственной командой, в которой артист извинился перед своими поклонниками за то, что не сможет выступить. Музыкант заявил, что приложит все усилия, чтобы в следующий раз подобного не повторилось.
«
"Мы были очень разочарованы, когда нас не пустили в Молдову в Кишиневском аэропорту без каких-либо официальных объяснений. Я много гастролирую со своими музыкантами по всей Европе, и никогда нигде не было никаких трудностей… Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами на этот раз. Но я могу заверить вас, что вместе с моей командой мы постараемся сделать так, чтобы мои выступления в Молдове в следующий раз не встретили никаких препятствий", - заявил Брегович.
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КультураМолдавияКишиневГоран БреговичЕвропаМузыка
 
 
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