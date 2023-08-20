https://ria.ru/20230820/bregovich-1891127072.html

Горана Бреговича не пустили в Молдавию

Горана Бреговича не пустили в Молдавию - РИА Новости, 20.08.2023

Горана Бреговича не пустили в Молдавию

Всемирно известного музыканта Горана Бреговича и его группу не впустили в Молдавию, хотя они уже находились в Международном аэропорту Кишинева, сообщили... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:28

2023-08-20T15:28

2023-08-20T15:28

культура

молдавия

кишинев

горан брегович

европа

музыка

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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Всемирно известного музыканта Горана Бреговича и его группу не впустили в Молдавию, хотя они уже находились в Международном аэропорту Кишинева, сообщили организаторы фестиваля Gustar, который проходит в эти дни в Молдавии. "С сожалением сообщаем вам, что группа Горана Бреговича не сможет присутствовать на запланированном концерте сегодня вечером по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля или артистов. К сожалению, их не пустили в Республику Молдова, хотя они уже приземлились в международном аэропорту Кишинева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организаторов в соцсети. Устроители концерта опубликовали также и первую реакцию Бреговича, переданную его производственной командой, в которой артист извинился перед своими поклонниками за то, что не сможет выступить. Музыкант заявил, что приложит все усилия, чтобы в следующий раз подобного не повторилось. "Мы были очень разочарованы, когда нас не пустили в Молдову в Кишиневском аэропорту без каких-либо официальных объяснений. Я много гастролирую со своими музыкантами по всей Европе, и никогда нигде не было никаких трудностей… Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами на этот раз. Но я могу заверить вас, что вместе с моей командой мы постараемся сделать так, чтобы мои выступления в Молдове в следующий раз не встретили никаких препятствий", - заявил Брегович.

https://ria.ru/20191103/1560543467.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, горан брегович, европа, музыка