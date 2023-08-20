https://ria.ru/20230820/belorusiya-1891174294.html

В Белоруссии ожидают поставку еще четырех вертолетов Ми-35 к концу года

В Белоруссии ожидают поставку еще четырех вертолетов Ми-35 к концу года - РИА Новости, 20.08.2023

В Белоруссии ожидают поставку еще четырех вертолетов Ми-35 к концу года

Командир 50-й смешанной авиационной базы вооруженных сил Белоруссии Владимир Скоркин сообщил, что к концу года ожидается поставка еще четырех российских... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T23:52

2023-08-20T23:52

2023-08-20T23:52

безопасность

россия

белоруссия

ми-35

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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Командир 50-й смешанной авиационной базы вооруженных сил Белоруссии Владимир Скоркин сообщил, что к концу года ожидается поставка еще четырех российских вертолётов Ми-35. В четверг на один из военных аэродромов республики осуществила посадку первая партия российских вертолетов Ми-35М, поступивших на вооружение в белорусскую армию. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии, начальник авиации Леонид Давидович сообщал, что полученные в четверг из России четыре ударных вертолета Ми-35М встанут в строй через несколько недель. "Это первая часть (поступила в Белоруссию на текущей неделе – ред.). Но благодаря этой первой части мы уже сможем более узко подготовить именно назначение летного состава на этих машинах. Да, это только начало. Ждем, еще дальше появятся, в ближайшее время. Ожидаем к концу этого года, это план – четыре машины. И в следующем году еще четыре машины", - сказал Скоркин в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. Он подчеркнул, что таким образом "полностью будет эскадрилья Ми-35".

https://ria.ru/20230425/mi-35-1867482581.html

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безопасность, россия, белоруссия, ми-35, ми-35м