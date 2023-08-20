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Вырыл себе яму. Украина предрешила судьбу Байдена - РИА Новости, 20.08.2023
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08:00 20.08.2023 (обновлено: 08:01 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/bayden-1890648489.html
Вырыл себе яму. Украина предрешила судьбу Байдена
Вырыл себе яму. Украина предрешила судьбу Байдена - РИА Новости, 20.08.2023
Вырыл себе яму. Украина предрешила судьбу Байдена
В США растет число недовольных политикой Белого дома в отношении Киева. В преддверии президентских выборов этим пользуются политические соперники Джо Байдена... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:00
2023-08-20T08:01
украина
сша
киев
джо байден
политика
нато
в мире
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. В США растет число недовольных политикой Белого дома в отношении Киева. В преддверии президентских выборов этим пользуются политические соперники Джо Байдена. Как украинская повестка скажется на его будущем — в материале РИА Новости. Непопулярная помощьИз сорока миллиардов долларов, которые Байден запросил на прошлой неделе у конгресса на внешнюю политику, 24 предназначены киевскому режиму. Всего с февраля 2022-го США выделили Украине 43,7 миллиарда, пишет The Washington Post. Это крупнейшая финансовая поддержка, оказанная Вашингтоном другой стране со Второй мировой войны.И населению это уже не нравится. Социологический опрос CNN показал: 55% американцев против очередного транша, 51% убеждены, что уже и так для Киева сделали достаточно. За продолжение финансирования тоже немало — 48%, но в конце февраля 2022-го таких было 62%.Оппозиция не дремлетГруппа конгрессменов-республиканцев потребовала от Байдена отозвать запрос до подробных разъяснений, на что конкретно пойдут деньги. Член палаты представителей от штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор Грин заявила: США не могут позволить себе такие расходы, надо заняться внутренними проблемами."Ястребы" тоже недовольны. Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что политика Байдена только оттягивает поражение Киева. По мнению ряда конгрессменов, президент плохо объясняет общественности важность поддержки Украины.По словам соперника Байдена на выборах, демократа Роберта Кеннеди — младшего, на самом деле Вашингтон направил Киеву более сотни миллиардов долларов. "А у 15 миллионов американцев нет медицинской страховки, 30 миллионов мы лишаем талонов на еду", — возмущается он. И предлагает дипломатическое урегулирование конфликта.Другой кандидат в президенты Вивек Рамасвами назвал позором инициативу Байдена, выдвинутую в тот момент, когда более сотни американцев погибли от пожаров на Гавайях. Что касается украинского конфликта, Рамасвами тоже выступает за переговоры.Плохие перспективыВ Байдене не уверены даже те, кто голосует за демократов. По данным совместного опроса издания Newsweek и компании Redfield &amp; Wilton Strategies, 75% сторонников Демпартии сомневаются в его способности руководить страной, причем 21% назвали свои опасения сильными.Сейчас рейтинг Байдена — 40% (по версии Gallup). За месяц минус три пункта. Социологи подчеркивают: исследование проводили в дни июльского саммита НАТО, где президент многое обещал Украине. Из послевоенных глав американского государства показатели на этом сроке нахождения у власти хуже были только у Джимми Картера (1977-1981)."Нынешняя администрация решила выделить деньги Киеву по бюджету на 2023-й, который кончается 30 сентября. Они спешат. Не исключено, что в 2024-м команда Байдена ничего не получит. Хотят успеть под занавес", — объясняет РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.По мере развертывания президентской кампании, которая традиционно пройдет под знаменем внутренней повестки, администрация столкнется еще и с этой проблемой, продолжает он. "Деньги идут на внешнюю помощь, на Украину, а на собственные потребности — нет. Оппозиция этим воспользуется. Возможно, республиканцы потребуют отчета и аудита. Многое зависит от итогов украинского контрнаступления", — отмечает эксперт.В последние полвека внешняя политика американским властям приносила одни неприятности. "Вьетнам, Ирак, Афганистан, теперь Украина. Никакого эффекта эти траты не дали. В стране усиливается напряженность из-за распределения средств между внутренними и внешними программами. Надо выбирать либо пушки, либо масло", — заключает аналитик.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин полагает, что усиление противников помощи Украине в США не стоит преувеличивать, но определенный эффект это произведет."Мертвая привязка администрации Байдена к киевскому режиму выйдет им боком. Тут прослеживается личная заинтересованность семьи действующего президента, коррупция. Это дает республиканцам хорошие возможности", — говорит политолог.Политические перспективы Байдена зависят от исхода украинского конфликта. "Взять и просто все бросить ему нельзя. Тем более не так давно американцы сбежали из Афганистана, и это ассоциируется именно с ним. Если прибавить еще падение киевского режима, судьба президента будет решена", — подчеркивает Зудин.Байден сам поставил себя в безвыходное положение. Он не может ни отказаться от военно-технической поддержки Киева, ни отправить на Украину войска. Поэтому вынужден продолжать политику, не приносящую очков.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
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украина, сша, киев, джо байден, политика, нато, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Политика, НАТО, В мире

Вырыл себе яму. Украина предрешила судьбу Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. В США растет число недовольных политикой Белого дома в отношении Киева. В преддверии президентских выборов этим пользуются политические соперники Джо Байдена. Как украинская повестка скажется на его будущем — в материале РИА Новости.

Непопулярная помощь

Из сорока миллиардов долларов, которые Байден запросил на прошлой неделе у конгресса на внешнюю политику, 24 предназначены киевскому режиму. Всего с февраля 2022-го США выделили Украине 43,7 миллиарда, пишет The Washington Post. Это крупнейшая финансовая поддержка, оказанная Вашингтоном другой стране со Второй мировой войны.
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне
И населению это уже не нравится. Социологический опрос CNN показал: 55% американцев против очередного транша, 51% убеждены, что уже и так для Киева сделали достаточно. За продолжение финансирования тоже немало — 48%, но в конце февраля 2022-го таких было 62%.

Оппозиция не дремлет

Группа конгрессменов-республиканцев потребовала от Байдена отозвать запрос до подробных разъяснений, на что конкретно пойдут деньги. Член палаты представителей от штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор Грин заявила: США не могут позволить себе такие расходы, надо заняться внутренними проблемами.
"Ястребы" тоже недовольны. Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что политика Байдена только оттягивает поражение Киева. По мнению ряда конгрессменов, президент плохо объясняет общественности важность поддержки Украины.
По словам соперника Байдена на выборах, демократа Роберта Кеннеди — младшего, на самом деле Вашингтон направил Киеву более сотни миллиардов долларов. "А у 15 миллионов американцев нет медицинской страховки, 30 миллионов мы лишаем талонов на еду", — возмущается он. И предлагает дипломатическое урегулирование конфликта.
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди — младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди — младший
Другой кандидат в президенты Вивек Рамасвами назвал позором инициативу Байдена, выдвинутую в тот момент, когда более сотни американцев погибли от пожаров на Гавайях. Что касается украинского конфликта, Рамасвами тоже выступает за переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский наблюдает за тем, как президент Джо Байден подписывает гостевую книгу в Мариинском дворце во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру
16 августа, 08:00

Плохие перспективы

В Байдене не уверены даже те, кто голосует за демократов. По данным совместного опроса издания Newsweek и компании Redfield & Wilton Strategies, 75% сторонников Демпартии сомневаются в его способности руководить страной, причем 21% назвали свои опасения сильными.
Сейчас рейтинг Байдена — 40% (по версии Gallup). За месяц минус три пункта. Социологи подчеркивают: исследование проводили в дни июльского саммита НАТО, где президент многое обещал Украине. Из послевоенных глав американского государства показатели на этом сроке нахождения у власти хуже были только у Джимми Картера (1977-1981).
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне
"Нынешняя администрация решила выделить деньги Киеву по бюджету на 2023-й, который кончается 30 сентября. Они спешат. Не исключено, что в 2024-м команда Байдена ничего не получит. Хотят успеть под занавес", — объясняет РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
По мере развертывания президентской кампании, которая традиционно пройдет под знаменем внутренней повестки, администрация столкнется еще и с этой проблемой, продолжает он. "Деньги идут на внешнюю помощь, на Украину, а на собственные потребности — нет. Оппозиция этим воспользуется. Возможно, республиканцы потребуют отчета и аудита. Многое зависит от итогов украинского контрнаступления", — отмечает эксперт.
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason EppersonАмериканские военнослужащие в Афганистане
Американские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
Американские военнослужащие в Афганистане
В последние полвека внешняя политика американским властям приносила одни неприятности. "Вьетнам, Ирак, Афганистан, теперь Украина. Никакого эффекта эти траты не дали. В стране усиливается напряженность из-за распределения средств между внутренними и внешними программами. Надо выбирать либо пушки, либо масло", — заключает аналитик.
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин полагает, что усиление противников помощи Украине в США не стоит преувеличивать, но определенный эффект это произведет.
"Мертвая привязка администрации Байдена к киевскому режиму выйдет им боком. Тут прослеживается личная заинтересованность семьи действующего президента, коррупция. Это дает республиканцам хорошие возможности", — говорит политолог.
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Политические перспективы Байдена зависят от исхода украинского конфликта. "Взять и просто все бросить ему нельзя. Тем более не так давно американцы сбежали из Афганистана, и это ассоциируется именно с ним. Если прибавить еще падение киевского режима, судьба президента будет решена", — подчеркивает Зудин.
Байден сам поставил себя в безвыходное положение. Он не может ни отказаться от военно-технической поддержки Киева, ни отправить на Украину войска. Поэтому вынужден продолжать политику, не приносящую очков.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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