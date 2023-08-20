https://ria.ru/20230820/avtoprobeg-1891154815.html
В Кельне прошел автопробег в поддержку России
В Кельне прошел автопробег в поддержку России - РИА Новости, 20.08.2023
В Кельне прошел автопробег в поддержку России
Автомобильный пробег в поддержку России состоялся в воскресенье в городе Кельн на западе Германии, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:38
2023-08-20T19:38
2023-08-20T19:38
кельн
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в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Автомобильный пробег в поддержку России состоялся в воскресенье в городе Кельн на западе Германии, сообщил телеканал NTV. Организаторы пробега рассчитывали на участие тысячи человек на 200 автомобилях, однако, по данным полиции, в мероприятии приняли участие 40 автомобилей, украшенных флагами России и СССР. Полиция приняла повышенные меря безопасности, поскольку автопробег должен был изначально проходить рядом с местом, где проходил фестиваль украинской культуры. Позднее, однако, маршрут автопробега был изменен, и мероприятие в итоге прошло без инцидентов. Согласно телеканалу WDR, организатором автопробега была известная пророссийская активистка в Кельне Елена Колбасникова.
https://ria.ru/20230713/germaniya-1883955911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кельн, россия, германия, в мире
Кельн, Россия, Германия, В мире
В Кельне прошел автопробег в поддержку России
В воскресенье в Кельне прошел автопробег в поддержку России
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Автомобильный пробег в поддержку России состоялся в воскресенье в городе Кельн на западе Германии, сообщил телеканал NTV.
Организаторы пробега рассчитывали на участие тысячи человек на 200 автомобилях, однако, по данным полиции, в мероприятии приняли участие 40 автомобилей, украшенных флагами России и СССР
.
Полиция приняла повышенные меря безопасности, поскольку автопробег должен был изначально проходить рядом с местом, где проходил фестиваль украинской культуры. Позднее, однако, маршрут автопробега был изменен, и мероприятие в итоге прошло без инцидентов.
Согласно телеканалу WDR, организатором автопробега была известная пророссийская активистка в Кельне Елена Колбасникова.
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