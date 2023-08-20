https://ria.ru/20230820/avtoprobeg-1891154815.html

В Кельне прошел автопробег в поддержку России

В Кельне прошел автопробег в поддержку России - РИА Новости, 20.08.2023

В Кельне прошел автопробег в поддержку России

Автомобильный пробег в поддержку России состоялся в воскресенье в городе Кельн на западе Германии, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T19:38

2023-08-20T19:38

2023-08-20T19:38

кельн

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Автомобильный пробег в поддержку России состоялся в воскресенье в городе Кельн на западе Германии, сообщил телеканал NTV. Организаторы пробега рассчитывали на участие тысячи человек на 200 автомобилях, однако, по данным полиции, в мероприятии приняли участие 40 автомобилей, украшенных флагами России и СССР. Полиция приняла повышенные меря безопасности, поскольку автопробег должен был изначально проходить рядом с местом, где проходил фестиваль украинской культуры. Позднее, однако, маршрут автопробега был изменен, и мероприятие в итоге прошло без инцидентов. Согласно телеканалу WDR, организатором автопробега была известная пророссийская активистка в Кельне Елена Колбасникова.

https://ria.ru/20230713/germaniya-1883955911.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кельн, россия, германия, в мире