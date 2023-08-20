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Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 20.08.2023 (обновлено: 14:28 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ataki-1891118933.html
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила шесть атак ВСУ на Купянском направлении, за сутки противник на данном направлении потерял до 60 военнослужащих... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:18
2023-08-20T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила шесть атак ВСУ на Купянском направлении, за сутки противник на данном направлении потерял до 60 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.&quot;На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений &quot;Западной&quot; группировки войск успешно отражено шесть атак противника, в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка &quot;Гвоздика&quot;, а также гаубица Д-30&quot;, - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

Минобороны: ВС России успешно отразили шесть атак на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила шесть атак ВСУ на Купянском направлении, за сутки противник на данном направлении потерял до 60 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
«

"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений "Западной" группировки войск успешно отражено шесть атак противника, в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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