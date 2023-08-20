https://ria.ru/20230820/ataka-1891157733.html

Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию

Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию - РИА Новости, 20.08.2023

Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T20:19

2023-08-20T20:19

2023-08-20T20:28

россия

минск

белоруссия

борис грызлов

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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми возможными средствами вооружения. "Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", - сказал Грызлов в интервью белорусскому телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

https://ria.ru/20230818/svo-1890789116.html

россия

минск

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Екатерина Зайцева

россия, минск, белоруссия, борис грызлов