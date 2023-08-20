https://ria.ru/20230820/ataka-1891157733.html
Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию
Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию - РИА Новости, 20.08.2023
Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T20:19
2023-08-20T20:19
2023-08-20T20:28
россия
минск
белоруссия
борис грызлов
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми возможными средствами вооружения. "Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", - сказал Грызлов в интервью белорусскому телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, минск, белоруссия, борис грызлов
Россия, Минск, Белоруссия, Борис Грызлов
Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию
Грызлов: в случае атаки на Минск Москва ответит всеми возможными вооружениями
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми возможными средствами вооружения.
"Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", - сказал Грызлов в интервью белорусскому телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
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