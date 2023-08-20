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Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию - РИА Новости, 20.08.2023
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20:19 20.08.2023 (обновлено: 20:28 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ataka-1891157733.html
Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию
Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию - РИА Новости, 20.08.2023
Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T20:19
2023-08-20T20:28
россия
минск
белоруссия
борис грызлов
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми возможными средствами вооружения. "Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", - сказал Грызлов в интервью белорусскому телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
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россия, минск, белоруссия, борис грызлов
Россия, Минск, Белоруссия, Борис Грызлов
Грызлов пообещал ответ России в случае атаки на Белоруссию

Грызлов: в случае атаки на Минск Москва ответит всеми возможными вооружениями

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьФлаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми возможными средствами вооружения.
"Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", - сказал Грызлов в интервью белорусскому телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Россия пытается остановить фашизм в ходе СВО, заявили в Белоруссии
18 августа, 11:48
 
РоссияМинскБелоруссияБорис Грызлов
 
 
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