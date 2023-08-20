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Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 20.08.2023 (обновлено: 14:34 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ataka-1891118066.html
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении
Подразделением российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:14
2023-08-20T14:34
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделением российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России."Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы: FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.
россия
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Запорожская область
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении

МО: российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий России стреляет из гаубицы
Военнослужащий России стреляет из гаубицы - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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Военнослужащий России стреляет из гаубицы . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделением российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы: FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.
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