https://ria.ru/20230820/ataka-1891118066.html

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.08.2023

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении

Подразделением российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:14

2023-08-20T14:14

2023-08-20T14:34

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

в мире

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487312_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_bfe9a34ccd14742a329824f47ddd7bcd.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделением российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России."Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы: FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, запорожская область