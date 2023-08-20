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Старовойт рассказал о последствиях атаки беспилотника на вокзал в Курске - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 20.08.2023 (обновлено: 10:12 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html
Старовойт рассказал о последствиях атаки беспилотника на вокзал в Курске
Старовойт рассказал о последствиях атаки беспилотника на вокзал в Курске - РИА Новости, 20.08.2023
Старовойт рассказал о последствиях атаки беспилотника на вокзал в Курске
При атаке украинского беспилотника получили повреждения крыша, фасад и платформа железнодорожного вокзала Курска. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:33
2023-08-20T10:12
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника получили повреждения крыша, фасад и платформа железнодорожного вокзала Курска. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.&quot;Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле&quot;, — написал он.По словам губернатора, в ближайшее время специалисты начнут ремонтные работы. Посадка на поезда сейчас осуществляется через северную и южную стороны без входа в вокзал.Старовойт рассказал также, что в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров. Их оперативно эвакуировали. Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске. Там начался пожар, но его вскоре потушили. Пять человек получили легкие ранения. По информации губернатора, двое из них отказались от врачебной помощи, троих отправили в областную больницу, но после осмотра отпустили домой.Курская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Только 13 августа в Суджанском и Рыльском районах силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников. А 18 августа в Рыльском районе средствами РЭБ посадили еще один аппарат.
https://ria.ru/20230820/ataka-1891080360.html
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происшествия, курск, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Роман Старовойт, Курская область
Старовойт рассказал о последствиях атаки беспилотника на вокзал в Курске

Старовойт: от удара беспилотника пострадали крыша и платформа на вокзале Курска

© Telegram-канал Романа СтаровойтаПоследствия атаки украинского беспилотника на ж/д вокзал в Курске, 20 августа 2023 года
Последствия атаки украинского беспилотника на ж/д вокзал в Курске, 20 августа 2023 года
© Telegram-канал Романа Старовойта
Последствия атаки украинского беспилотника на ж/д вокзал в Курске, 20 августа 2023 года
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника получили повреждения крыша, фасад и платформа железнодорожного вокзала Курска. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.
«

"Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле", — написал он.

По словам губернатора, в ближайшее время специалисты начнут ремонтные работы. Посадка на поезда сейчас осуществляется через северную и южную стороны без входа в вокзал.
Старовойт рассказал также, что в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров. Их оперативно эвакуировали.
Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске. Там начался пожар, но его вскоре потушили. Пять человек получили легкие ранения. По информации губернатора, двое из них отказались от врачебной помощи, троих отправили в областную больницу, но после осмотра отпустили домой.
Курская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Только 13 августа в Суджанском и Рыльском районах силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников. А 18 августа в Рыльском районе средствами РЭБ посадили еще один аппарат.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскРоман СтаровойтКурская область
 
 
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