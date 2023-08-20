https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html

Старовойт рассказал о последствиях атаки беспилотника на вокзал в Курске

Старовойт рассказал о последствиях атаки беспилотника на вокзал в Курске - РИА Новости, 20.08.2023

Старовойт рассказал о последствиях атаки беспилотника на вокзал в Курске

При атаке украинского беспилотника получили повреждения крыша, фасад и платформа железнодорожного вокзала Курска. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T08:33

2023-08-20T08:33

2023-08-20T10:12

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

роман старовойт

курская область

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника получили повреждения крыша, фасад и платформа железнодорожного вокзала Курска. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале."Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле", — написал он.По словам губернатора, в ближайшее время специалисты начнут ремонтные работы. Посадка на поезда сейчас осуществляется через северную и южную стороны без входа в вокзал.Старовойт рассказал также, что в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров. Их оперативно эвакуировали. Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске. Там начался пожар, но его вскоре потушили. Пять человек получили легкие ранения. По информации губернатора, двое из них отказались от врачебной помощи, троих отправили в областную больницу, но после осмотра отпустили домой.Курская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Только 13 августа в Суджанском и Рыльском районах силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников. А 18 августа в Рыльском районе средствами РЭБ посадили еще один аппарат.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891080360.html

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происшествия, курск, роман старовойт, курская область