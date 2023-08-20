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Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 20.08.2023 (обновлено: 07:52 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ataka-1891080360.html
Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА
Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА - РИА Новости, 20.08.2023
Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА
Средства РЭБ пресекли в ночь на воскресенье попытку Украины совершить теракт с помощью БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T05:29
2023-08-20T07:52
специальная военная операция на украине
москва
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Средства РЭБ пресекли в ночь на воскресенье попытку Украины совершить теракт с помощью БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минобороны России.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО."Двадцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.Как уточняется, силами ПВО был обнаружен беспилотник, летевший над Ступинским районом Московской области по направлению к Москве.Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе.Пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230820/ataka-1891078166.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, происшествия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия, Сергей Собянин
Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА

Минобороны: средства РЭБ подавили украинский БПЛА, летевший на Москву

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Средства РЭБ пресекли в ночь на воскресенье попытку Украины совершить теракт с помощью БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минобороны России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО.
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"Двадцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
Как уточняется, силами ПВО был обнаружен беспилотник, летевший над Ступинским районом Московской области по направлению к Москве.
Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе.
Пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествияСергей Собянин
 
 
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