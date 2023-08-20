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Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву - РИА Новости, 20.08.2023
Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Силы ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T04:39
2023-08-20T04:39
2023-08-20T10:52
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происшествия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Силы ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — написал мэр.В Минобороны уточнили, что обезвредить аппарат удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 18 августа в небе над Москвой уничтожили украинский беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра, но, по словам Собянина, значимых разрушений в результате инцидента не произошло. Также, по информации Минобороны, попытка теракта не привела к пострадавшим.
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москва, происшествия, россия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Россия, Сергей Собянин
Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Мэр Москвы Собянин сообщил о пресечении силами ПВО попытки пролета БПЛА