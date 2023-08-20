https://ria.ru/20230820/ataka-1891079224.html

Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву - РИА Новости, 20.08.2023

Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

Силы ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T04:39

2023-08-20T04:39

2023-08-20T10:52

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

россия

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Силы ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — написал мэр.В Минобороны уточнили, что обезвредить аппарат удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 18 августа в небе над Москвой уничтожили украинский беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра, но, по словам Собянина, значимых разрушений в результате инцидента не произошло. Также, по информации Минобороны, попытка теракта не привела к пострадавшим.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891078166.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, сергей собянин