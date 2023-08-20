https://ria.ru/20230820/ataka-1891078166.html

Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске

Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске - РИА Новости, 20.08.2023

Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске

Атака украинского дрона на железнодорожный вокзал в Курске привела к пожару, пять человек получили легкие ранения. Об этом сообщил губернатор области Роман... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T03:59

2023-08-20T03:59

2023-08-20T12:56

специальная военная операция на украине

курск

происшествия

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Атака украинского дрона на железнодорожный вокзал в Курске привела к пожару, пять человек получили легкие ранения. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол", — написал глава региона.По его словам, все оперативные службы находятся на месте. Подробности случившегося уточняются.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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курск

курская область

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курск, происшествия, курская область, роман старовойт