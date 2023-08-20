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Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 20.08.2023 (обновлено: 12:56 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ataka-1891078166.html
Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске
Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске - РИА Новости, 20.08.2023
Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске
Атака украинского дрона на железнодорожный вокзал в Курске привела к пожару, пять человек получили легкие ранения. Об этом сообщил губернатор области Роман... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:59
2023-08-20T12:56
специальная военная операция на украине
курск
происшествия
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Атака украинского дрона на железнодорожный вокзал в Курске привела к пожару, пять человек получили легкие ранения. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол", — написал глава региона.По его словам, все оперативные службы находятся на месте. Подробности случившегося уточняются.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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курск, происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курск, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске

Украинский БПЛА атаковал железнодорожный вокзал в Курске

© Telegram-канал Романа СтаровойтаПоследствия атаки украинского беспилотника на ж/д вокзал в Курске, 20 августа 2023 года
Последствия атаки украинского беспилотника на ж/д вокзал в Курске, 20 августа 2023 года
© Telegram-канал Романа Старовойта
Последствия атаки украинского беспилотника на ж/д вокзал в Курске, 20 августа 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Атака украинского дрона на железнодорожный вокзал в Курске привела к пожару, пять человек получили легкие ранения. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале
"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол", — написал глава региона.
По его словам, все оперативные службы находятся на месте. Подробности случившегося уточняются.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеКурскПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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