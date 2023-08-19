https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891067473.html

"Он опасен". В Киеве призвали к восстанию из-за ошибки Зеленского

"Он опасен". В Киеве призвали к восстанию из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 19.08.2023

"Он опасен". В Киеве призвали к восстанию из-за ошибки Зеленского

Граждане Украины должны потребовать отставки Владимира Зеленского после провала ВСУ на фронте. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T23:09

2023-08-19T23:09

2023-08-19T23:27

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олег соскин

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нато

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Граждане Украины должны потребовать отставки Владимира Зеленского после провала ВСУ на фронте. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю собирайтесь, <…> кто-то должен проявить инициативу. <…> Нужно выдвигать ему уже какие-то условия", — сказал он.По словам эксперта, Украина находится на грани катастрофы, поскольку глава киевского режима оказался не способен управлять страной во время конфликта."Зеленский просто опасен для государства", — резюмировал Соскин.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230819/kupyansk-1891056605.html

https://ria.ru/20230819/vsu-1891030499.html

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