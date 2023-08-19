https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891023141.html

Украинские пилоты тренируются на шведских истребителях, заявил Зеленский

Украинские пилоты тренируются на шведских истребителях, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.08.2023

Украинские пилоты тренируются на шведских истребителях, заявил Зеленский

Украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:10

2023-08-19T16:10

2023-08-19T16:10

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ульф кристерссон

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. "Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen", - сказал Зеленский. В мае министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что украинским пилотам предоставят возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen. В середине июня правительство Швеции сообщило, что приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который среди прочего будет включать обучение украинских пилотов управлению JAS Gripen. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891014326.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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в мире, россия, украина, швеция, сергей лавров, ульф кристерссон, владимир зеленский, нато