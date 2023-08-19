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"Они отказались". Зеленскому доложили о катастрофе под Харьковом - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 19.08.2023 (обновлено: 19:23 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891014326.html
"Они отказались". Зеленскому доложили о катастрофе под Харьковом
"Они отказались". Зеленскому доложили о катастрофе под Харьковом - РИА Новости, 19.08.2023
"Они отказались". Зеленскому доложили о катастрофе под Харьковом
Украина может потерять контроль над Купянском. Об этом написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:55
2023-08-19T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Купянском. Об этом написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.&quot;Российские войска быстро продвигаются вперед (на Харьковском направлении. — Прим. ред.) и вскоре атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны&quot;, — отметил он.Журналист не исключает, что в скором времени российская армия может освободить Купянск. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ не смогли совершить прорыв на передовой. За время контрнаступления они понесли очень большие потери, из-за чего сейчас вынуждены использовать резервные войска, напомнил Брайен."Ввод резервов в бой — отчаянный шаг украинской армии. Если они понесут тяжелые потери, как это, судя по всему, происходит уже сейчас, то Киев лишится последних эффективных боевых единиц. Это может разрушить планы Украины по продолжению военных действий", — пояснил он.Даже если Украине удастся наскрести людей для армии, без подготовки они, по мнению обозревателя, будут скорее обузой, так как многие из них не захотят идти в мясорубку и рисковать жизнью. Уже сейчас есть примеры, когда подразделения отказывались участвовать в боевых действиях, которые они считали самоубийственными, заключил автор.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контраступления.По информации российского министерства обороны, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html
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в мире, украина, харьков, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Они отказались". Зеленскому доложили о катастрофе под Харьковом

AT: Украина с Купянском потеряет ключевой транспортный узел

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Купянском. Об этом написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
«

"Российские войска быстро продвигаются вперед (на Харьковском направлении. — Прим. ред.) и вскоре атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны", — отметил он.

Журналист не исключает, что в скором времени российская армия может освободить Купянск. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ не смогли совершить прорыв на передовой. За время контрнаступления они понесли очень большие потери, из-за чего сейчас вынуждены использовать резервные войска, напомнил Брайен.
"Ввод резервов в бой — отчаянный шаг украинской армии. Если они понесут тяжелые потери, как это, судя по всему, происходит уже сейчас, то Киев лишится последних эффективных боевых единиц. Это может разрушить планы Украины по продолжению военных действий", — пояснил он.
Даже если Украине удастся наскрести людей для армии, без подготовки они, по мнению обозревателя, будут скорее обузой, так как многие из них не захотят идти в мясорубку и рисковать жизнью. Уже сейчас есть примеры, когда подразделения отказывались участвовать в боевых действиях, которые они считали самоубийственными, заключил автор.
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По информации российского министерства обороны, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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