"Они отказались". Зеленскому доложили о катастрофе под Харьковом
AT: Украина с Купянском потеряет ключевой транспортный узел
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Купянском. Об этом написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
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"Российские войска быстро продвигаются вперед (на Харьковском направлении. — Прим. ред.) и вскоре атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны", — отметил он.
Журналист не исключает, что в скором времени российская армия может освободить Купянск. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ не смогли совершить прорыв на передовой. За время контрнаступления они понесли очень большие потери, из-за чего сейчас вынуждены использовать резервные войска, напомнил Брайен.
"Ввод резервов в бой — отчаянный шаг украинской армии. Если они понесут тяжелые потери, как это, судя по всему, происходит уже сейчас, то Киев лишится последних эффективных боевых единиц. Это может разрушить планы Украины по продолжению военных действий", — пояснил он.
Даже если Украине удастся наскрести людей для армии, без подготовки они, по мнению обозревателя, будут скорее обузой, так как многие из них не захотят идти в мясорубку и рисковать жизнью. Уже сейчас есть примеры, когда подразделения отказывались участвовать в боевых действиях, которые они считали самоубийственными, заключил автор.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контраступления.
По информации российского министерства обороны, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.