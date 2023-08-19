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Зеленский прибыл в Швецию - РИА Новости, 19.08.2023
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13:09 19.08.2023 (обновлено: 18:48 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891001481.html
Зеленский прибыл в Швецию
Зеленский прибыл в Швецию - РИА Новости, 19.08.2023
Зеленский прибыл в Швецию
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Швецию. По его словам, задачи визита заключаются в усилении ВСУ, развитии двустороннего... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:09
2023-08-19T18:48
в мире
швеция
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Швецию. По его словам, задачи визита заключаются в усилении ВСУ, развитии двустороннего сотрудничества, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). &quot;Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию. Встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий. Широкие украинско-шведские переговоры&quot;, — написал Зеленский.По его словам, первоочередная задача визита — усиление украинских военных "на земле и в небе", развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Как сообщил Зеленский, в Швецию он прибыл вместе с супругой Еленой.
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1890975814.html
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в мире, швеция, украина, владимир зеленский
В мире, Швеция, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Швецию

Зеленский с супругой прибыл в Швецию с рабочим визитом

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Швецию. По его словам, задачи визита заключаются в усилении ВСУ, развитии двустороннего сотрудничества, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«

"Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию. Встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий. Широкие украинско-шведские переговоры", — написал Зеленский.

По его словам, первоочередная задача визита — усиление украинских военных "на земле и в небе", развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве.
Как сообщил Зеленский, в Швецию он прибыл вместе с супругой Еленой.
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