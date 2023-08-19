https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891001481.html

Зеленский прибыл в Швецию

Зеленский прибыл в Швецию - РИА Новости, 19.08.2023

Зеленский прибыл в Швецию

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Швецию. По его словам, задачи визита заключаются в усилении ВСУ, развитии двустороннего... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:09

2023-08-19T13:09

2023-08-19T18:48

в мире

швеция

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Швецию. По его словам, задачи визита заключаются в усилении ВСУ, развитии двустороннего сотрудничества, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). "Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию. Встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий. Широкие украинско-шведские переговоры", — написал Зеленский.По его словам, первоочередная задача визита — усиление украинских военных "на земле и в небе", развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Как сообщил Зеленский, в Швецию он прибыл вместе с супругой Еленой.

https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1890975814.html

швеция

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в мире, швеция, украина, владимир зеленский