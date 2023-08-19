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Отправит на смерть. В Сети пришли в ужас от решения Зеленского
Отправит на смерть. В Сети пришли в ужас от решения Зеленского - РИА Новости, 19.08.2023
Отправит на смерть. В Сети пришли в ужас от решения Зеленского
Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о принятии новых "мощных" решений для страны. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:50
2023-08-19T11:50
2023-08-19T11:56
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о принятии новых "мощных" решений для страны."Ему всегда будет мало", - заявил пользователь."Вы собираетесь попросить еще 25 миллиардов, чтобы притвориться, что еще не проиграли?" - задался вопросом второй."Сколько сотен украинских мужчин вы отправите на смерть? Зеленский - преступник, ведущий прокси-войну для Запада", - поддержал третий."А что там с мирными переговорами?" - спросил читатель."Украина не может победить Путина. Ведите переговоры о мире для украинцев. Наслаждайтесь своими миллионами в изгнании в США", - резюмировали в дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1890975814.html
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В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Twitter
Отправит на смерть. В Сети пришли в ужас от решения Зеленского
Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о мощных решениях для Украины