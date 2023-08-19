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Явление века. В Британии раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский - РИА Новости, 19.08.2023
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09:44 19.08.2023 (обновлено: 12:09 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1890975814.html
Явление века. В Британии раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский
Явление века. В Британии раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский - РИА Новости, 19.08.2023
Явление века. В Британии раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский проводит показательные чистки в госструктурах для того, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом заявил в эфире... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T09:44
2023-08-19T12:09
в мире
украина
великобритания
киев
владимир зеленский
британская разведывательная служба mi6
государственный департамент сша
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проводит показательные чистки в госструктурах для того, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший агент службы внешней разведки Великобритании Аластер Крук."Скорее всего, Украина — крупнейшее криминальное явление века — отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу", — перечислил он.Люди не понимают, как киевский режим распоряжается огромными средствами, вливаемыми в Украину, поэтому Зеленскому надо сделать вид, что он искореняет коррупцию, заключил эксперт.В конце июля в Госдепе отмечали, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность американской помощи и требует внедрения механизмов жесткого контроля. В Киеве же постоянно подчеркивают, что активно борются с коррупцией, — так, одним из последних действий Зеленского в этом плане стало подписание указа об увольнении всех начальников областных военкоматов.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882198220.html
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в мире, украина, великобритания, киев, владимир зеленский, британская разведывательная служба mi6, государственный департамент сша
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Владимир Зеленский, Британская разведывательная служба MI6, Государственный департамент США
Явление века. В Британии раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский

Экс-агент MI6: Киев проводит показательные чистки, чтобы не потерять деньги США

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проводит показательные чистки в госструктурах для того, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший агент службы внешней разведки Великобритании Аластер Крук.
«
"Скорее всего, Украина — крупнейшее криминальное явление века — отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу", — перечислил он.
Люди не понимают, как киевский режим распоряжается огромными средствами, вливаемыми в Украину, поэтому Зеленскому надо сделать вид, что он искореняет коррупцию, заключил эксперт.
В конце июля в Госдепе отмечали, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность американской помощи и требует внедрения механизмов жесткого контроля. В Киеве же постоянно подчеркивают, что активно борются с коррупцией, — так, одним из последних действий Зеленского в этом плане стало подписание указа об увольнении всех начальников областных военкоматов.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Политический класс на Украине склонен к коррупции, пишут СМИ
4 июля, 16:51
 
В миреУкраинаВеликобританияКиевВладимир ЗеленскийБританская разведывательная служба MI6Государственный департамент США
 
 
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