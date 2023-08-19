https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1890975814.html

Явление века. В Британии раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский

Явление века. В Британии раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский - РИА Новости, 19.08.2023

Явление века. В Британии раскрыли, на что решился отчаявшийся Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский проводит показательные чистки в госструктурах для того, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом заявил в эфире... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T09:44

2023-08-19T09:44

2023-08-19T12:09

в мире

украина

великобритания

киев

владимир зеленский

британская разведывательная служба mi6

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проводит показательные чистки в госструктурах для того, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший агент службы внешней разведки Великобритании Аластер Крук."Скорее всего, Украина — крупнейшее криминальное явление века — отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу", — перечислил он.Люди не понимают, как киевский режим распоряжается огромными средствами, вливаемыми в Украину, поэтому Зеленскому надо сделать вид, что он искореняет коррупцию, заключил эксперт.В конце июля в Госдепе отмечали, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность американской помощи и требует внедрения механизмов жесткого контроля. В Киеве же постоянно подчеркивают, что активно борются с коррупцией, — так, одним из последних действий Зеленского в этом плане стало подписание указа об увольнении всех начальников областных военкоматов.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882198220.html

украина

великобритания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, киев, владимир зеленский, британская разведывательная служба mi6, государственный департамент сша