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На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 19.08.2023 (обновлено: 08:34 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/vzryvy-1890961290.html
На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны
На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны - РИА Новости, 19.08.2023
На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны
В нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Зеркало недели". РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T03:55
2023-08-19T08:34
в мире
украина
винница
львов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Зеркало недели"."Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. &lt;...&gt; Львов, Житомир. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов", — говорится в отдельных публикациях.Кроме того, о таких же инцидентах сообщается в Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230819/obstrely-1890956047.html
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в мире, украина, винница, львов
В мире, Украина, Винница, Львов, Специальная военная операция на Украине
На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

Жители Хмельницкой области, Винницы, Львова и Житомира сообщили о взрывах

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Зеркало недели".
"Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. <...> Львов, Житомир. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов", — говорится в отдельных публикациях.
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Кроме того, о таких же инцидентах сообщается в Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницаЛьвов
 
 
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