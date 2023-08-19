https://ria.ru/20230819/vzryvy-1890961290.html
На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны
На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны - РИА Новости, 19.08.2023
На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны
В нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Зеркало недели". РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T03:55
2023-08-19T03:55
2023-08-19T08:34
в мире
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винница
львов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Зеркало недели"."Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. <...> Львов, Житомир. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов", — говорится в отдельных публикациях.Кроме того, о таких же инцидентах сообщается в Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230819/obstrely-1890956047.html
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в мире, украина, винница, львов
В мире, Украина, Винница, Львов, Специальная военная операция на Украине
На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны
Жители Хмельницкой области, Винницы, Львова и Житомира сообщили о взрывах