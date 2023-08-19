https://ria.ru/20230819/vzryvy-1890961290.html

На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны - РИА Новости, 19.08.2023

На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

В нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Зеркало недели". РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T03:55

2023-08-19T03:55

2023-08-19T08:34

в мире

украина

винница

львов

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Зеркало недели"."Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. <...> Львов, Житомир. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов", — говорится в отдельных публикациях.Кроме того, о таких же инцидентах сообщается в Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230819/obstrely-1890956047.html

украина

винница

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в мире, украина, винница, львов