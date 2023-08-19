https://ria.ru/20230819/vzryv-1891014677.html

Четыре человека пострадали при взрыве в детском доме в ЛНР

Четыре человека пострадали при взрыве в детском доме в ЛНР - РИА Новости, 19.08.2023

Четыре человека пострадали при взрыве в детском доме в ЛНР

Четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:57

2023-08-19T14:57

2023-08-19T16:25

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_9f0d1e4988a3d16e4acc252845cc31f7.jpg

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале."Произошло одно социально значимое происшествие, связанное со взрывом ручной гранаты на территории детского дома-интерната, в результате которого пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)