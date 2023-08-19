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Четыре человека пострадали при взрыве в детском доме в ЛНР
Четыре человека пострадали при взрыве в детском доме в ЛНР - РИА Новости, 19.08.2023
Четыре человека пострадали при взрыве в детском доме в ЛНР
Четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:57
2023-08-19T14:57
2023-08-19T16:25
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале."Произошло одно социально значимое происшествие, связанное со взрывом ручной гранаты на территории детского дома-интерната, в результате которого пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четыре человека пострадали при взрыве в детском доме в ЛНР
МЧС ЛНР: четыре человека пострадали при взрыве в детском доме