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В районе Киева прогремел взрыв

В районе Киева прогремел взрыв - РИА Новости, 19.08.2023

В районе Киева прогремел взрыв

В районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания "Страна.ua". РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:27

2023-08-19T11:27

2023-08-19T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания "Страна.ua". "Поднимается столб дыма. Тревога не объявлялась", — говорится в публикации. По информации издания, инцидент произошел около ТЦ "Променада" и магазина "Ашан" в районе Софиевской Борщаговки. Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел на территории промзоны у Киевской кольцевой дороги. По его словам, информации о пострадавших пока нет.Как пишут украинские СМИ, взрыв прогремел также в Чернигове. В 11:20 в Черниговской и Полтавской областях, а затем в Сумской, Киевской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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в мире, киев, украина