https://ria.ru/20230819/vzryv-1890988025.html
В районе Киева прогремел взрыв
В районе Киева прогремел взрыв - РИА Новости, 19.08.2023
В районе Киева прогремел взрыв
В районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания "Страна.ua". РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:27
2023-08-19T11:27
2023-08-19T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1890992893_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fde770889f81eaf8661c910783b8b2a3.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания "Страна.ua". "Поднимается столб дыма. Тревога не объявлялась", — говорится в публикации. По информации издания, инцидент произошел около ТЦ "Променада" и магазина "Ашан" в районе Софиевской Борщаговки. Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел на территории промзоны у Киевской кольцевой дороги. По его словам, информации о пострадавших пока нет.Как пишут украинские СМИ, взрыв прогремел также в Чернигове. В 11:20 в Черниговской и Полтавской областях, а затем в Сумской, Киевской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230819/pozhar-1890973937.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1890992893_220:0:1181:720_1920x0_80_0_0_ea233e8066b1733cb1fc83d579b857eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В районе Киева прогремел взрыв
Под Киевом 19 августа прогремел взрыв, воздушную тревогу не объявляли
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
В районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания "Страна.ua"
.
«
"Поднимается столб дыма. Тревога не объявлялась", — говорится в публикации.
По информации издания, инцидент произошел около ТЦ "Променада" и магазина "Ашан" в районе Софиевской Борщаговки.
Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел на территории промзоны у Киевской кольцевой дороги. По его словам, информации о пострадавших пока нет.
Как пишут украинские СМИ, взрыв прогремел также в Чернигове.
В 11:20 в Черниговской и Полтавской областях, а затем в Сумской, Киевской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине
. Как заявлял Владимир Путин
, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры