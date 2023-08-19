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При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек
При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек - РИА Новости, 19.08.2023
При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек
По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:25
2023-08-19T00:25
2023-08-19T00:25
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о трех погибших в результате взрыва в центре Донецка в пятницу вечером. На месте работают экстренные службы и эксперты-взрывотехники. Они выясняют природу взрыва. По предположению очевидцев, это мог быть сброс с БПЛА. "При проведении строительных работ по бульвару Школьному, 5 произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета (идентификацию проводят эксперты), в результате чего ... пять рабочих получили ранения различной степени тяжести - мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 годов рождения, данные по еще одному пострадавшему устанавливаются", - говорится в сообщении СЦКК.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек
СЦКК: при взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек