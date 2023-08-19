https://ria.ru/20230819/vzryv-1890954376.html

При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек

При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек - РИА Новости, 19.08.2023

При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T00:25

2023-08-19T00:25

2023-08-19T00:25

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о трех погибших в результате взрыва в центре Донецка в пятницу вечером. На месте работают экстренные службы и эксперты-взрывотехники. Они выясняют природу взрыва. По предположению очевидцев, это мог быть сброс с БПЛА. "При проведении строительных работ по бульвару Школьному, 5 произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета (идентификацию проводят эксперты), в результате чего ... пять рабочих получили ранения различной степени тяжести - мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 годов рождения, данные по еще одному пострадавшему устанавливаются", - говорится в сообщении СЦКК.

https://ria.ru/20230818/obstrel-1890872755.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия