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При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:25 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/vzryv-1890954376.html
При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек
При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек - РИА Новости, 19.08.2023
При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек
По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:25
2023-08-19T00:25
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о трех погибших в результате взрыва в центре Донецка в пятницу вечером. На месте работают экстренные службы и эксперты-взрывотехники. Они выясняют природу взрыва. По предположению очевидцев, это мог быть сброс с БПЛА. "При проведении строительных работ по бульвару Школьному, 5 произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета (идентификацию проводят эксперты), в результате чего ... пять рабочих получили ранения различной степени тяжести - мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 годов рождения, данные по еще одному пострадавшему устанавливаются", - говорится в сообщении СЦКК.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек

СЦКК: при взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о трех погибших в результате взрыва в центре Донецка в пятницу вечером. На месте работают экстренные службы и эксперты-взрывотехники. Они выясняют природу взрыва. По предположению очевидцев, это мог быть сброс с БПЛА.
"При проведении строительных работ по бульвару Школьному, 5 произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета (идентификацию проводят эксперты), в результате чего ... пять рабочих получили ранения различной степени тяжести - мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 годов рождения, данные по еще одному пострадавшему устанавливаются", - говорится в сообщении СЦКК.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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