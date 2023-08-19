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От дерева к дереву. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за решения Путина - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 19.08.2023 (обновлено: 17:37 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/vsu-1891030499.html
От дерева к дереву. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за решения Путина
От дерева к дереву. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за решения Путина - РИА Новости, 19.08.2023
От дерева к дереву. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за решения Путина
Контрнаступление зашло в тупик из-за неспособности ВСУ пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом написал обозреватель Даниэл Уильямс в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:01
2023-08-19T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Контрнаступление зашло в тупик из-за неспособности ВСУ пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом написал обозреватель Даниэл Уильямс в статье для издания Asia Times."Главной причиной отсутствия успехов у украинской армии стали созданные российскими военными широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге", — пояснил он.Украинцы хотели добиться значительных успехов до начала зимы, но это кажется маловероятным. Воюющие на передовой солдаты ВСУ описывают попытки наступления как движение от дерева к дереву, отметил журналист.Кроме того, отсутствие тщательно выработанной тактики ограничивает возможности украинских военных по проведению сложных атак. В итоге они не могут достичь нужных результатов при контрнаступлении, резюмировал Уильямс.Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230819/vsu-1891019144.html
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891014326.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
От дерева к дереву. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за решения Путина

AT: российская линия обороны остановила наступление ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Контрнаступление зашло в тупик из-за неспособности ВСУ пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом написал обозреватель Даниэл Уильямс в статье для издания Asia Times.
"Главной причиной отсутствия успехов у украинской армии стали созданные российскими военными широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге", — пояснил он.
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Украинцы хотели добиться значительных успехов до начала зимы, но это кажется маловероятным. Воюющие на передовой солдаты ВСУ описывают попытки наступления как движение от дерева к дереву, отметил журналист.
Кроме того, отсутствие тщательно выработанной тактики ограничивает возможности украинских военных по проведению сложных атак. В итоге они не могут достичь нужных результатов при контрнаступлении, резюмировал Уильямс.
Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек.
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