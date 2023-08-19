https://ria.ru/20230819/vsu-1891030499.html

От дерева к дереву. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за решения Путина

От дерева к дереву. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за решения Путина - РИА Новости, 19.08.2023

От дерева к дереву. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за решения Путина

Контрнаступление зашло в тупик из-за неспособности ВСУ пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом написал обозреватель Даниэл Уильямс в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:01

2023-08-19T17:01

2023-08-19T17:37

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Контрнаступление зашло в тупик из-за неспособности ВСУ пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом написал обозреватель Даниэл Уильямс в статье для издания Asia Times."Главной причиной отсутствия успехов у украинской армии стали созданные российскими военными широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге", — пояснил он.Украинцы хотели добиться значительных успехов до начала зимы, но это кажется маловероятным. Воюющие на передовой солдаты ВСУ описывают попытки наступления как движение от дерева к дереву, отметил журналист.Кроме того, отсутствие тщательно выработанной тактики ограничивает возможности украинских военных по проведению сложных атак. В итоге они не могут достичь нужных результатов при контрнаступлении, резюмировал Уильямс.Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230819/vsu-1891019144.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия