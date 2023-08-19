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Даже не дошли до фронта. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в тылу
Даже не дошли до фронта. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в тылу - РИА Новости, 19.08.2023
Даже не дошли до фронта. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в тылу
Российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до переброски на передовую. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:51
2023-08-19T15:51
2023-08-19T16:25
специальная военная операция на украине
украина
москва
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до переброски на передовую. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty."Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. <…> ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт", — отметил он.По оценке Риттера, удары по объектам военной инфраструктуры наносят сильный урон украинским боевикам: они не только лишились большого количества натовской техники, но и столкнулись с падением боевого духа в своих рядах.Кроме того, Россия проводит успешную операцию по выведению из строя украинских систем ПВО. В итоге ее ВКС доминируют в воздухе, а боевые вертолеты “Аллигатор” Ка-52 наносят точечные удары по бронетехнике противника на передовой, резюмировал экс-разведчик.Минобороны России 15 августа сообщило о ракетном ударе по ключевым предприятиям украинского ВПК с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования.
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891014326.html
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украина, москва, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", воздушно-космические силы россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Воздушно-космические силы России, В мире
Даже не дошли до фронта. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в тылу
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия уничтожает технику ВСУ еще в тылу