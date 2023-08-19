https://ria.ru/20230819/vsu-1891019144.html

Даже не дошли до фронта. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в тылу

Даже не дошли до фронта. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в тылу - РИА Новости, 19.08.2023

Даже не дошли до фронта. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в тылу

Российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до переброски на передовую. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T15:51

2023-08-19T15:51

2023-08-19T16:25

специальная военная операция на украине

украина

москва

россия

скотт риттер

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до переброски на передовую. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty."Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. <…> ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт", — отметил он.По оценке Риттера, удары по объектам военной инфраструктуры наносят сильный урон украинским боевикам: они не только лишились большого количества натовской техники, но и столкнулись с падением боевого духа в своих рядах.Кроме того, Россия проводит успешную операцию по выведению из строя украинских систем ПВО. В итоге ее ВКС доминируют в воздухе, а боевые вертолеты “Аллигатор” Ка-52 наносят точечные удары по бронетехнике противника на передовой, резюмировал экс-разведчик.Минобороны России 15 августа сообщило о ракетном ударе по ключевым предприятиям украинского ВПК с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования.

https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891014326.html

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