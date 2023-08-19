https://ria.ru/20230819/vsu-1891000799.html

Генерал ВВС США рассказал, что у России "припасено" для ВСУ

Генерал ВВС США рассказал, что у России "припасено" для ВСУ - РИА Новости, 19.08.2023

Генерал ВВС США рассказал, что у России "припасено" для ВСУ

Тех, кто ожидает, что ВСУ перехватят инициативу на поле боя после получения истребителей F-16, ждет разочарование, заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер. Его... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:03

2023-08-19T13:03

2023-08-19T16:15

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f-16

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тех, кто ожидает, что ВСУ перехватят инициативу на поле боя после получения истребителей F-16, ждет разочарование, заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер. Его слова передает Business Insider."F-16 не станут "серебряными пулями" для Украины", — сказал Хекер.По его словам, российские войска приспособятся к появлению истребителей и смогут с ними бороться."Проблема в том, что вы не сможете подобраться на F-16 достаточно близко, потому что вас собьет одна из ракет класса "земля — воздух", — пояснил генерал.Помимо этого, обучение украинских пилотов займет не менее года, поэтому ВСУ еще долго не увидят истребители, заключил он.Накануне Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от Дании и Нидерландов. Передать их предполагается после завершения подготовки украинских летчиков, а это произойдет не раньше лета 2024 года.

https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890947734.html

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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, f-16