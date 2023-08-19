https://ria.ru/20230819/voronezh-1890996712.html

В Воронеже нашли обвиняемого в резонансном убийстве девушки

В Воронеже нашли обвиняемого в резонансном убийстве девушки - РИА Новости, 19.08.2023

В Воронеже нашли обвиняемого в резонансном убийстве девушки

Правоохранители нашли без сознания и с ожогами мужчину, разыскиваемого по обвинению в убийстве 28-летней жительницы Воронежа, сообщило в субботу управление СК... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T12:36

2023-08-19T12:36

2023-08-19T12:36

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

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ТАМБОВ, 19 авг - РИА Новости. Правоохранители нашли без сознания и с ожогами мужчину, разыскиваемого по обвинению в убийстве 28-летней жительницы Воронежа, сообщило в субботу управление СК РФ по региону в Telegram-канале. Убийство 28-летней девушки, которое произошло в Воронеже 2 августа, вызвало большой резонанс в городе. Как информировало следственное управление СК РФ по региону, тело девушки с резаной раной шеи нашли поздним вечером в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой. Было возбуждено дело об убийстве. В совершении преступления подозревался житель Воронежа Андрей Коченков, 1998 года рождения, который с места преступления скрылся. Следствие заочно предъявило ему обвинение и объявило в федеральный розыск. "Сегодня рано утром обвиняемый Коченков А.В. обнаружен сотрудниками полиции на территории Центрального района города Воронежа в бессознательном состоянии с ожогами тела", - говорится в сообщении. По информации следствия, мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20230818/ubiystvo-1890744486.html

воронеж

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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)