https://ria.ru/20230819/vooruzhenie-1890966189.html

Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения

Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения - РИА Новости, 19.08.2023

Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения

Буркина-Фасо уже приобретает у России вооружение "по хорошей цене" и заинтересован в продолжении этого сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T06:43

2023-08-19T06:43

2023-08-19T06:43

россия

москва

уагадугу

буркина-фасо

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Буркина-Фасо уже приобретает у России вооружение "по хорошей цене" и заинтересован в продолжении этого сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали. "Какое именно оборудование, я вам не скажу, но заказы уже есть, это точно. Мы постараемся и дальше двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше", - сказал Кулибали, отвечая на вопрос о планах Буркина-Фасо закупить российское вооружение. "Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, это общеизвестно. Сейчас мы увидели, что некоторые виды оружия эволюционировали. Мы наладили контакт. О деталях я вам сообщить не могу", - добавил он. Министр посетовал, что "ранее любое купленное у России оборудование вызывало негатив - наши традиционные партнеры не были этому рады, все закупки должны были идти через них, они должны были дать добро". "Теперь, когда связи с Россией восстановлены, обмен будет идти напрямую", - сказал Кулибали. Он отметил, что делегация Буркина-Фасо приехала в Москву, чтобы увидеть своими глазами развитие вооружения и попытаться улучшить свой арсенал. "Буркина-Фасо - суверенная страна. Страна будет сотрудничать с тем, с кем она хочет, и покупать оборудование там, где она хочет. Главное, чтобы оно работало хорошо, продавалось по выгодной цене и гарантированно обслуживалось", - подчеркнул министр. По его словам, Уагадугу налаживает контакт с Москвой в сфере вооружения и изучает, что могут дать африканской стране поставки оружия из РФ. "Сами поставки тоже важны, но главное - это послепродажное обслуживание, которое нам предоставляется. Именно так мы сможем лучше понять поведение новой техники в полевых условиях", - сказал Кулибали.

https://ria.ru/20230819/niger-1890961144.html

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москва

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россия, москва, уагадугу, буркина-фасо, в мире