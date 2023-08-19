https://ria.ru/20230819/voennye-1890992736.html

В Буркина-Фасо назвали причину гибели военных Нигера на границе

В Буркина-Фасо назвали причину гибели военных Нигера на границе - РИА Новости, 19.08.2023

В Буркина-Фасо назвали причину гибели военных Нигера на границе

Столкновение на территории Нигера вблизи границы с Буркина-Фасо, в результате которого погибло 17 военнослужащих, было террористической атакой, сообщил в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T12:06

2023-08-19T12:06

2023-08-19T12:06

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столкновение на территории Нигера вблизи границы с Буркина-Фасо, в результате которого погибло 17 военнослужащих, было террористической атакой, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. В среду СМИ сообщали, что в результате засады в Нигере на границе с Буркина-Фасо погибло 17 солдат. "Высшее руководство Нигера занимается вопросом борьбы с терроризмом. Подобные случаи говорят о влиянии террористических групп, которые нападают на силы обороны, на жителей деревень, чтобы повлиять и на их моральное состояние, и на их жизни", - сказал Кулибали. Он добавил, что в Буркина-Фасо привыкли к подобных событиям, которые часто происходят между силами обороны страны и террористами. "Мы же всегда стараемся реагировать в меру наших возможностей. Они часто бывают в областях, где мы их не ожидаем или где нас немного, но мы пытаемся бороться. Дай бог, чтобы у нас были необходимые средства, чтобы победить этих террористов", - подчеркнул министр. Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали >>

https://ria.ru/20230819/niger-1890958967.html

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в мире, буркина-фасо, нигер