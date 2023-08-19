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В Буркина-Фасо назвали причину гибели военных Нигера на границе - РИА Новости, 19.08.2023
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12:06 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/voennye-1890992736.html
В Буркина-Фасо назвали причину гибели военных Нигера на границе
В Буркина-Фасо назвали причину гибели военных Нигера на границе - РИА Новости, 19.08.2023
В Буркина-Фасо назвали причину гибели военных Нигера на границе
Столкновение на территории Нигера вблизи границы с Буркина-Фасо, в результате которого погибло 17 военнослужащих, было террористической атакой, сообщил в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:06
2023-08-19T12:06
в мире
буркина-фасо
нигер
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столкновение на территории Нигера вблизи границы с Буркина-Фасо, в результате которого погибло 17 военнослужащих, было террористической атакой, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. В среду СМИ сообщали, что в результате засады в Нигере на границе с Буркина-Фасо погибло 17 солдат. "Высшее руководство Нигера занимается вопросом борьбы с терроризмом. Подобные случаи говорят о влиянии террористических групп, которые нападают на силы обороны, на жителей деревень, чтобы повлиять и на их моральное состояние, и на их жизни", - сказал Кулибали. Он добавил, что в Буркина-Фасо привыкли к подобных событиям, которые часто происходят между силами обороны страны и террористами. "Мы же всегда стараемся реагировать в меру наших возможностей. Они часто бывают в областях, где мы их не ожидаем или где нас немного, но мы пытаемся бороться. Дай бог, чтобы у нас были необходимые средства, чтобы победить этих террористов", - подчеркнул министр. Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали &gt;&gt;
https://ria.ru/20230819/niger-1890958967.html
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в мире, буркина-фасо, нигер
В мире, Буркина-Фасо, Нигер
В Буркина-Фасо назвали причину гибели военных Нигера на границе

Кулибали: военные Нигера погибли на границе Буркина-Фасо из-за атаки террористов

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столкновение на территории Нигера вблизи границы с Буркина-Фасо, в результате которого погибло 17 военнослужащих, было террористической атакой, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.
В среду СМИ сообщали, что в результате засады в Нигере на границе с Буркина-Фасо погибло 17 солдат.
«
"Высшее руководство Нигера занимается вопросом борьбы с терроризмом. Подобные случаи говорят о влиянии террористических групп, которые нападают на силы обороны, на жителей деревень, чтобы повлиять и на их моральное состояние, и на их жизни", - сказал Кулибали.
Он добавил, что в Буркина-Фасо привыкли к подобных событиям, которые часто происходят между силами обороны страны и террористами.
«
"Мы же всегда стараемся реагировать в меру наших возможностей. Они часто бывают в областях, где мы их не ожидаем или где нас немного, но мы пытаемся бороться. Дай бог, чтобы у нас были необходимые средства, чтобы победить этих террористов", - подчеркнул министр.
Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали >>
Военнослужащие Мали - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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Вчера, 02:17
 
В миреБуркина-ФасоНигер
 
 
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