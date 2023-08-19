https://ria.ru/20230819/videoigry-1891025851.html

Признание прав собственности в видеоиграх будет революцией, заявил эксперт

Признание прав собственности в видеоиграх будет революцией, заявил эксперт - РИА Новости, 19.08.2023

Признание прав собственности в видеоиграх будет революцией, заявил эксперт

Признание прав собственности на контент в видеоиграх станет революцией в мире, но пока людям сложно принять такие моменты, рассказал главный юрисконсульт в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:31

2023-08-19T16:31

2023-08-19T16:33

патриот

кубинка

россия

технологии

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.) 19 авг - РИА Новости. Признание прав собственности на контент в видеоиграх станет революцией в мире, но пока людям сложно принять такие моменты, рассказал главный юрисконсульт в области международного права Научно-технического центра ФГУП "ГРЧЦ" Станислав Махортов на форуме "Армия 2023". "Нигде в мире сейчас правовой статус внутриигрового контента не установлен. … Право собственности на него и признание имущества - это своего рода революция… Почему это революция? Потому что здесь стык не только юриспруденции и сложности реализации идей, и социальных моментов, которые людям просто сложно понять", - сказал Махортов. Он привел в пример то, что учетная запись в PlayStation удаляется, если ей не пользовались несколько лет. "Объект, который может стоить сотни тысяч, десятки миллионов рублей - он просто испарился. В такой ситуации нельзя говорить, что это нормально", - уточнил эксперт. "Популярность игр растут, огромное количество людей тратят на это время,… часами, днями раскачивают, улучшают своего персонажа" - отметил Махортов. Эксперт объяснил, что распространение правового статуса на игровое имущество - это сложный юридическо-технический процесс. Важным моментом является то, насколько развита правовая система в конкретном государстве. "Если мы радикально распространим правовой статус на имущество (в играх - ред.), и он будет равняться вещам,… безналичным денежным средствам,… это может отрицательно сказаться на играх. Игры, как объект, должны существовать. Отрицать то, что игры сейчас - это сервис, который может в любой момент сделать с пользователями что угодно, и не понести за это ответственность - это действительно так", - резюмировал Махортов. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230719/videoigry-1885136236.html

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патриот, кубинка, россия, технологии, форум "армия — 2023"