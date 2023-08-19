https://ria.ru/20230819/ukraina-1891067936.html

СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк

СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк - РИА Новости, 19.08.2023

СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк

Украинское военное руководство "решило поставить на стол все свои фишки", вводя в бой ранее находившиеся в резерве ресурсы, надеясь добиться успехов в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T23:17

2023-08-19T23:17

2023-08-19T23:17

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

владимир путин

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Украинское военное руководство "решило поставить на стол все свои фишки", вводя в бой ранее находившиеся в резерве ресурсы, надеясь добиться успехов в контрнаступлении, сообщает портал Business Insider со ссылкой на данные военных экспертов и аналитиков. "Украинские генералы "решили поставить на стол все свои фишки", выставляя все, что они намерены использовать", - говорится в публикации. Среди дополнительных подразделений, на которые рассчитывают в Киеве, указываются 82-я десантно-штурмовая бригада стратегического резерва ВСУ и 46-я аэромобильная бригада. Отмечается, что на 82-ю бригаду приходится половина поставленных Западом натовских боевых машин пехоты. По оценкам собеседников издания, текущее контрнаступление Украины будет оставаться "обоснованным" еще на протяжении двух месяцев, хотя и зависит от напряженности сражений и погодных условий. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

https://ria.ru/20230807/razval-1888499910.html

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украина, киев, россия, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр