Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891067936.html
СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк
СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк - РИА Новости, 19.08.2023
СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк
Украинское военное руководство "решило поставить на стол все свои фишки", вводя в бой ранее находившиеся в резерве ресурсы, надеясь добиться успехов в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T23:17
2023-08-19T23:17
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Украинское военное руководство "решило поставить на стол все свои фишки", вводя в бой ранее находившиеся в резерве ресурсы, надеясь добиться успехов в контрнаступлении, сообщает портал Business Insider со ссылкой на данные военных экспертов и аналитиков. "Украинские генералы "решили поставить на стол все свои фишки", выставляя все, что они намерены использовать", - говорится в публикации. Среди дополнительных подразделений, на которые рассчитывают в Киеве, указываются 82-я десантно-штурмовая бригада стратегического резерва ВСУ и 46-я аэромобильная бригада. Отмечается, что на 82-ю бригаду приходится половина поставленных Западом натовских боевых машин пехоты. По оценкам собеседников издания, текущее контрнаступление Украины будет оставаться "обоснованным" еще на протяжении двух месяцев, хотя и зависит от напряженности сражений и погодных условий. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html
https://ria.ru/20230807/razval-1888499910.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6f6d743c5f3ea3b8e419ce3e600c3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк

BI: Украина введет в бой 82-ую и 46-ую резервные бригады

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Украинское военное руководство "решило поставить на стол все свои фишки", вводя в бой ранее находившиеся в резерве ресурсы, надеясь добиться успехов в контрнаступлении, сообщает портал Business Insider со ссылкой на данные военных экспертов и аналитиков.
"Украинские генералы "решили поставить на стол все свои фишки", выставляя все, что они намерены использовать", - говорится в публикации.
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта
3 августа, 08:00
Среди дополнительных подразделений, на которые рассчитывают в Киеве, указываются 82-я десантно-штурмовая бригада стратегического резерва ВСУ и 46-я аэромобильная бригада. Отмечается, что на 82-ю бригаду приходится половина поставленных Западом натовских боевых машин пехоты.
По оценкам собеседников издания, текущее контрнаступление Украины будет оставаться "обоснованным" еще на протяжении двух месяцев, хотя и зависит от напряженности сражений и погодных условий.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Развалить Россию, чтобы спасти США? Нет, спасибо
7 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала