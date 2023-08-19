https://ria.ru/20230819/ukraina-1891052038.html

В Киеве признали, что не смогут защитить все энергообъекты этой зимой

В Киеве признали, что не смогут защитить все энергообъекты этой зимой - РИА Новости, 19.08.2023

В Киеве признали, что не смогут защитить все энергообъекты этой зимой

Энергетические объекты Украины "защищены" в этом году гораздо лучше, чем в 2022-м, однако все объекты физически защитить невозможно, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T20:06

2023-08-19T20:06

2023-08-19T20:06

в мире

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алексей данилов

владимир зеленский

михаил подоляк

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Энергетические объекты Украины "защищены" в этом году гораздо лучше, чем в 2022-м, однако все объекты физически защитить невозможно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Этот вопрос (защита энергообъектов зимой – ред.) находится на контроле. На ближайшем заседании ставки он будет рассматриваться. Мы защищены гораздо лучше, чем на февраль 2022 года. Наши энергетики имеют опыт, это непростая работа, большая территория. Мы не говорим, что мы сможем защитить все, защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно, но мы делаем все от нас зависящее", - сказал Данилов в эфире Украинского радио. Он добавил, что скорее всего ставка состоится 25 августа, она будет юбилейной – сотой. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что предстоящая зима для украинцев может быть сложной. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230819/ukraina-1891051358.html

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в мире, украина, киев, алексей данилов, владимир зеленский, михаил подоляк, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы рф