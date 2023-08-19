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Глава минобороны Украины заявил, что готов подать в отставку
Глава минобороны Украины заявил, что готов подать в отставку - РИА Новости, 19.08.2023
Глава минобороны Украины заявил, что готов подать в отставку
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку, передает в субботу издание "Клименко. Тайм". РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T20:04
2023-08-19T20:04
2023-08-19T20:05
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку, передает в субботу издание "Клименко. Тайм". Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин. Позднее издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны женщину. Затем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности. "Подобные решения (об отставке – ред.) принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки", - приводит слова Резникова издание в своем телеграм-канле. В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
https://ria.ru/20230819/vsu-1891019144.html
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В мире, Украина, Камышин, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Страна.ua
Глава минобороны Украины заявил, что готов подать в отставку
Глава минобороны Украины Резников заявил о готовности подать в отставку