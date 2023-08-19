https://ria.ru/20230819/ukraina-1891044408.html

Швеция пока не согласилась передать ВСУ истребители, заявили в Киеве

Швеция пока не согласилась передать ВСУ истребители, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.08.2023

Швеция пока не согласилась передать ВСУ истребители, заявили в Киеве

Передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически, для этого необходимо в том числе политическое согласие, заявил... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T18:56

2023-08-19T18:56

2023-08-19T19:16

украина

россия

швеция

владимир зеленский

ульф кристерссон

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически, для этого необходимо в том числе политическое согласие, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявлял, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen, также обсуждался вопрос получения Украиной шведских Gripen. "Теоретически до этого (предоставление самолетов - ред.) остается три шага. Сейчас тестирование самолетов, потом тренировка, потом политическое согласие и лишь потом предоставление этих самолетов. Пока это теоретически. Смотрим, что можем сделать", - сказал Никифоров в эфире телеканала "Рада". Ранее на сайте Владимира Зеленского сообщалось, что Украина и Швеция подписали заявление об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию шведских бронемашин CV-90. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

украина

россия

швеция

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украина, россия, швеция, владимир зеленский, ульф кристерссон, сергей лавров, нато