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Экспорт зерна и масел с Украины за месяц упал на треть, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
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17:46 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891036652.html
Экспорт зерна и масел с Украины за месяц упал на треть, пишут СМИ
Экспорт зерна и масел с Украины за месяц упал на треть, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
Экспорт зерна и масел с Украины за месяц упал на треть, пишут СМИ
Экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:46
2023-08-19T17:46
экономика
украина
украинский клуб аграрного бизнеса
зерновая сделка
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства УкрАгроКонсалт. "Украине удалось экспортировать 3,2 миллиона тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели, по состоянию на 15 августа, что меньше 4,4 и 4,8 миллиона тон в мае и июне, когда черноморская сделка еще действовала", - пишет агентство со ссылкой на данные консалтингового агентства. Как отмечает агентство, украинская компания Agrotrade Group полностью перенаправила экспорт зерна через порты на реке Дунай, однако, транспортные расходы при выборе этого пути для экспорта выше на 50%. По данным "Украинского клуба аграрного бизнеса", на который ссылается агентство, во многих регионах Украины фермеры, по всей вероятности, задумаются об уменьшении посевов озимых зерновых культур из-за того, что цены на рынке не смогут покрыть расходы на транспортировку зерна. Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявлял, что Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц "без зернового коридора" против 5-6 миллионов тонн в недавнем прошлом. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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экономика, украина, украинский клуб аграрного бизнеса, зерновая сделка
Экономика, Украина, Украинский клуб аграрного бизнеса, Зерновая сделка
Экспорт зерна и масел с Украины за месяц упал на треть, пишут СМИ

Bloomberg: экспорт с Украины после прекращения зерновой сделки упал на треть

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в украинском поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в украинском поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в украинском поселке Згуровка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства УкрАгроКонсалт.
«
"Украине удалось экспортировать 3,2 миллиона тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели, по состоянию на 15 августа, что меньше 4,4 и 4,8 миллиона тон в мае и июне, когда черноморская сделка еще действовала", - пишет агентство со ссылкой на данные консалтингового агентства.
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Как отмечает агентство, украинская компания Agrotrade Group полностью перенаправила экспорт зерна через порты на реке Дунай, однако, транспортные расходы при выборе этого пути для экспорта выше на 50%.
По данным "Украинского клуба аграрного бизнеса", на который ссылается агентство, во многих регионах Украины фермеры, по всей вероятности, задумаются об уменьшении посевов озимых зерновых культур из-за того, что цены на рынке не смогут покрыть расходы на транспортировку зерна.
Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявлял, что Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц "без зернового коридора" против 5-6 миллионов тонн в недавнем прошлом.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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