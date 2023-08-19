https://ria.ru/20230819/ukraina-1891034882.html

Швеция даст Украине полмиллиарда евро, заявил пресс-секретарь Зеленского

Швеция даст Украине полмиллиарда евро, заявил пресс-секретарь Зеленского - РИА Новости, 19.08.2023

Швеция даст Украине полмиллиарда евро, заявил пресс-секретарь Зеленского

Швеция приняла стратегию по предоставлению Украине 500 миллионов евро на восстановление, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:24

2023-08-19T17:24

2023-08-19T17:24

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швеция

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ульф кристерссон

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Швеция приняла стратегию по предоставлению Украине 500 миллионов евро на восстановление, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. "Кроме военной поддержки, Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес", - сказал Никифоров в эфире телеканала "Рада". Никифоров также добавил, что Швеция намерена передать Украине и насосы для питьевой воды для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявлял, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen, также обсуждался вопрос получения Украиной шведских Gripen. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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в мире, украина, швеция, россия, ульф кристерссон, владимир зеленский, сергей лавров, нато