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Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891031634.html
Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве
Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве - РИА Новости, 19.08.2023
Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве
Правительство Украины выступило за ускорение проектирования военного мемориального кладбища в Киеве, принят соответствующий документ, заявил в субботу... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:05
2023-08-19T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
верховная рада украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство Украины выступило за ускорение проектирования военного мемориального кладбища в Киеве, принят соответствующий документ, заявил в субботу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале. &quot;Правительство ускорит сроки проектирования национального военного мемориального кладбища. Приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд&quot;, - написал Шмыгаль.В мае депутат парламента Ярослав Железняк заявлял, что Верховная рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве. Законом предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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в мире, киев, украина, верховная рада украины, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины, Денис Шмыгаль
Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве

Шмыгаль: правительство решило ускорить создание военного кладбища в Киеве

© AP Photo / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство Украины выступило за ускорение проектирования военного мемориального кладбища в Киеве, принят соответствующий документ, заявил в субботу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
«

"Правительство ускорит сроки проектирования национального военного мемориального кладбища. Приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд", - написал Шмыгаль.

В мае депутат парламента Ярослав Железняк заявлял, что Верховная рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве. Законом предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков.
Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища.
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