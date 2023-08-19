https://ria.ru/20230819/ukraina-1891031634.html

Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве

Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве - РИА Новости, 19.08.2023

Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве

Правительство Украины выступило за ускорение проектирования военного мемориального кладбища в Киеве, принят соответствующий документ, заявил в субботу... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:05

2023-08-19T17:05

2023-08-19T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

верховная рада украины

денис шмыгаль

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство Украины выступило за ускорение проектирования военного мемориального кладбища в Киеве, принят соответствующий документ, заявил в субботу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале. "Правительство ускорит сроки проектирования национального военного мемориального кладбища. Приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд", - написал Шмыгаль.В мае депутат парламента Ярослав Железняк заявлял, что Верховная рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве. Законом предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, верховная рада украины, денис шмыгаль