Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве
Шмыгаль: правительство решило ускорить создание военного кладбища в Киеве
© AP Photo / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство Украины выступило за ускорение проектирования военного мемориального кладбища в Киеве, принят соответствующий документ, заявил в субботу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
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"Правительство ускорит сроки проектирования национального военного мемориального кладбища. Приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд", - написал Шмыгаль.
В мае депутат парламента Ярослав Железняк заявлял, что Верховная рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве. Законом предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков.
Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища.