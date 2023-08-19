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Боррель не верит, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/ukraina-1890984310.html
Боррель не верит, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру
Боррель не верит, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру - РИА Новости, 19.08.2023
Боррель не верит, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Pais, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T10:53
2023-08-19T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
жозеп боррель
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Pais, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру. "Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру", - заявил Боррель. Глава дипломатии ЕС добавил, что Европа делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров, которые признают, что "есть агрессор и пострадавший". Он отметил, что если бы не конфликт на Украине, то на вступление Киева в ЕС ушли бы годы. Боррель подчеркнул, что конфликт подтолкнул Украину на сторону ЕС, на которой Россия не хотела её видеть. Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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в мире, украина, россия, жозеп боррель, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Боррель не верит, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру

Боррель: отказ Запада от военной помощи Украине не приведет к миру

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Pais, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.
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"Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру", - заявил Боррель.
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Глава дипломатии ЕС добавил, что Европа делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров, которые признают, что "есть агрессор и пострадавший".
Он отметил, что если бы не конфликт на Украине, то на вступление Киева в ЕС ушли бы годы. Боррель подчеркнул, что конфликт подтолкнул Украину на сторону ЕС, на которой Россия не хотела её видеть.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖозеп БоррельВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
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