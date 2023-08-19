https://ria.ru/20230819/ukraina-1890984310.html

Боррель не верит, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру

Боррель не верит, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру - РИА Новости, 19.08.2023

Боррель не верит, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Pais, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T10:53

2023-08-19T10:53

2023-08-19T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

жозеп боррель

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Pais, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру. "Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру", - заявил Боррель. Глава дипломатии ЕС добавил, что Европа делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров, которые признают, что "есть агрессор и пострадавший". Он отметил, что если бы не конфликт на Украине, то на вступление Киева в ЕС ушли бы годы. Боррель подчеркнул, что конфликт подтолкнул Украину на сторону ЕС, на которой Россия не хотела её видеть. Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, жозеп боррель, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, нато