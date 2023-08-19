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В Раде предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта
В Раде предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта - РИА Новости, 19.08.2023
В Раде предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта
В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Об РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T04:58
2023-08-19T04:58
2023-08-19T08:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
верховная рада украины
руслан стефанчук
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на документ.По данным агентства, среди авторов проекта числится председатель спикер парламента Руслан Стефанчук."Прекращение войны... путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым. Об этом говорится в проекте постановления "О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя", — передает агентство.Отмечается, что в заявлении депутатов также указывается о необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины". Согласно проекту постановления, пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова невозможно.По информации агентства, людям, которые работают на российские структуры в Крыму, предлагают освобождение от уголовной ответственности при условии "активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами". Депутаты также обещают восстановить на "деоккупированных территориях" украинскую систему образования.
https://ria.ru/20230819/pentagon-1890960471.html
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в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, руслан стефанчук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Руслан Стефанчук
В Раде предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта
В Раде предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Об этом сообщает УНИАН
со ссылкой на документ.
По данным агентства, среди авторов проекта числится председатель спикер парламента Руслан Стефанчук
.
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"Прекращение войны... путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым. Об этом говорится в проекте постановления "О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя", — передает агентство.
Отмечается, что в заявлении депутатов также указывается о необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины". Согласно проекту постановления, пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова невозможно.
По информации агентства, людям, которые работают на российские структуры в Крыму, предлагают освобождение от уголовной ответственности при условии "активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами". Депутаты также обещают восстановить на "деоккупированных территориях" украинскую систему образования.
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