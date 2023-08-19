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Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву - РИА Новости, 19.08.2023
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02:00 19.08.2023 (обновлено: 02:38 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/udar-1890958223.html
Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву
Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву - РИА Новости, 19.08.2023
Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву
Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев. Об этом заявил обозреватель РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T02:00
2023-08-19T02:38
в мире
украина
нато
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МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев. Об этом заявил обозреватель Focus Ульрих Райтц."Специально или необдуманно, никто не узнает. В любом случае украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход", — написал журналист.По его словам, эта мысль прозвучала не случайно и стала предметом обсуждения."Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев", — добавил Райтц.Ранее глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России.В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.В самом альянсе заявили, что позиция НАТО остается прежней — военный блок продолжит и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890664202.html
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1890955548.html
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в мире, украина, нато
В мире, Украина, НАТО
Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву

Focus: Запад давит на Киев, обсуждая отказ Украины от части территорий

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев. Об этом заявил обозреватель Focus Ульрих Райтц.
«
"Специально или необдуманно, никто не узнает. В любом случае украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход", — написал журналист.
По его словам, эта мысль прозвучала не случайно и стала предметом обсуждения.
"Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев", — добавил Райтц.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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Вчера, 08:00
Ранее глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России.
В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.
В самом альянсе заявили, что позиция НАТО остается прежней — военный блок продолжит и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".
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