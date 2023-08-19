https://ria.ru/20230819/udar-1890958223.html

Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву

Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву - РИА Новости, 19.08.2023

Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву

Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев. Об этом заявил обозреватель РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T02:00

2023-08-19T02:00

2023-08-19T02:38

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МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев. Об этом заявил обозреватель Focus Ульрих Райтц."Специально или необдуманно, никто не узнает. В любом случае украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход", — написал журналист.По его словам, эта мысль прозвучала не случайно и стала предметом обсуждения."Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев", — добавил Райтц.Ранее глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России.В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.В самом альянсе заявили, что позиция НАТО остается прежней — военный блок продолжит и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890664202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, нато