https://ria.ru/20230819/udar-1890958223.html
Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву
Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву - РИА Новости, 19.08.2023
Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву
Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев. Об этом заявил обозреватель РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T02:00
2023-08-19T02:00
2023-08-19T02:38
в мире
украина
нато
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МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев. Об этом заявил обозреватель Focus Ульрих Райтц."Специально или необдуманно, никто не узнает. В любом случае украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход", — написал журналист.По его словам, эта мысль прозвучала не случайно и стала предметом обсуждения."Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев", — добавил Райтц.Ранее глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России.В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.В самом альянсе заявили, что позиция НАТО остается прежней — военный блок продолжит и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890664202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато
Украинцы в ярости. В Германии раскрыли подробности "удара" НАТО по Киеву
Focus: Запад давит на Киев, обсуждая отказ Украины от части территорий
МОСКВА 19 авг — РИА Новости.
Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев. Об этом заявил обозреватель Focus
Ульрих Райтц.
«
"Специально или необдуманно, никто не узнает. В любом случае украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход", — написал журналист.
По его словам, эта мысль прозвучала не случайно и стала предметом обсуждения.
"Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев", — добавил Райтц.
"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве
Ранее глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО
в обмен на уступки территорий России
.
В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.
В самом альянсе заявили, что позиция НАТО остается прежней — военный блок продолжит и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".
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