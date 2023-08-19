https://ria.ru/20230819/tramp-1891033873.html

Трамп заявил, что прокурор в Атланте сделала город зоной войны

Трамп заявил, что прокурор в Атланте сделала город зоной войны - РИА Новости, 19.08.2023

Трамп заявил, что прокурор в Атланте сделала город зоной войны

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис, которая руководит стороной обвинения в новом деле... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:17

2023-08-19T17:17

2023-08-19T17:17

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис, которая руководит стороной обвинения в новом деле против экс-главы Белого дома, позволила городу превратиться в военную зону, где устанавливаются рекорды по убийствам и насилию, а преступники практически не несут наказаний. "Неуспешная окружной прокурор Фэни Уиллис позволила Атланте (округ Фултон) превратиться в военную зону, устанавливающую рекорды убийств и насильственной преступности, практически без наказаний", - написал он в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что считает Уиллис "плохой для Америки". Ранее Уиллис предложила назначить начало разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием Трампа на 4 марта 2024 года. Начало суда предполагается назначить в канун так называемого "супервторника", когда избиратели выйдут одновременно голосовать на праймериз в 14 штатах. В этот день выбирается больше делегатов от штатов, нежели в любой другой день предвыборной гонки, поэтому для всех кандидатов в президенты этот день представляет большую важность. Новая порция обвинений в отношении Трампа связана с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц в штате Джорджия для пересмотра результатов президентских выборов, состоявшихся в 2020 году. В общей сложности обвинения в рамках данного дела были выдвинуты против 19 лиц, включая бывшего главу государства. Ранее прокуратура обязала Трампа и других ответчиков по данному делу не позднее 25 августа предстать перед судом, поскольку большое жюри помимо обвинительного заключения также согласовало и ордер на их арест.

https://ria.ru/20230818/sblizhenie-1890729467.html

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в мире, атланта, джорджия, сша, дональд трамп