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ВСУ попытались ударить по военному аэродрому в Новгородской области - РИА Новости, 19.08.2023
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13:03 19.08.2023 (обновлено: 16:14 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/terakt-1891000747.html
ВСУ попытались ударить по военному аэродрому в Новгородской области
ВСУ попытались ударить по военному аэродрому в Новгородской области - РИА Новости, 19.08.2023
ВСУ попытались ударить по военному аэродрому в Новгородской области
Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области, один самолет получил повреждения. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:03
2023-08-19T16:14
происшествия
новгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области, один самолет получил повреждения. Об этом заявили в Минобороны России."Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", — говорится в сообщении.Беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома. По аппарату открыли огонь из стрелкового оружия."В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами", — добавили в военном ведомстве.При этом никто не пострадал, один самолет получил повреждения.Киевский режим постоянно пытается наносить удары дронами по территории России. Так, 18 августа силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два летевших к столице дрона сбили 10 августа.На этой неделе Общероссийский народный фронт представил приложение "Радар", через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах беспилотников. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889792936.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889637720.html
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происшествия, новгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Новгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ попытались ударить по военному аэродрому в Новгородской области

МО России заявило об атаке украинского БПЛА на аэродром в Новгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области, один самолет получил повреждения. Об этом заявили в Минобороны России.
«
"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", — говорится в сообщении.
Беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома. По аппарату открыли огонь из стрелкового оружия.
"В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами", — добавили в военном ведомстве.
При этом никто не пострадал, один самолет получил повреждения.
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Киевский режим постоянно пытается наносить удары дронами по территории России. Так, 18 августа силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два летевших к столице дрона сбили 10 августа.
На этой неделе Общероссийский народный фронт представил приложение "Радар", через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах беспилотников. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовгородская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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