https://ria.ru/20230819/televidenie-1891034151.html
Почти половина россиян заявили ВЦИОМ о доверии к центральному ТВ
Почти половина россиян заявили ВЦИОМ о доверии к центральному ТВ - РИА Новости, 19.08.2023
Почти половина россиян заявили ВЦИОМ о доверии к центральному ТВ
Большинство россиян (48%) доверяют центральному телевидению, 32% опрошенных выразили недоверие к центральному ТВ, рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:18
2023-08-19T17:18
2023-08-19T17:18
общество
технологии
вциом
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 19 авг – РИА Новости. Большинство россиян (48%) доверяют центральному телевидению, 32% опрошенных выразили недоверие к центральному ТВ, рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов". "В 2021 году был серьезный кризис доверия к телевидению. Но люди, которые управляют новостями, повесткой и контентом телевизионным справились с этим, и сейчас 48% против 32%, то есть, больше доверия. К радио центральному доверие/недоверие практически одинаковое, к центральной прессе тоже", - прокомментировал Абрамов. Как показали данные исследования, центральной прессе доверяют 31% граждан, недоверие выразили 27%. Доверяют центральному радио 22% соотечественников, не доверяют – 21%. Среди тех, кто доверяет телевидению – 67% являются людьми от 60 лет и старше, 50% - граждане 45-59 лет, 39% - россияне в возрасте 35-44 года. Согласно опросу, со временем люди стали меньше доверять центральному ТВ, в 2016 году телевидению доверяли 75%, в 2019 году – 57%, в 2021 году – 47%, рассказал Абрамов. "Мы зафиксировали несколько лет назад, что в потреблении новостей и в потреблении контента интернет победил телевизор. Граждан, которые стали больше пользоваться интернетом, стало больше", - добавил генеральный директор фонда ВЦИОМ. Активными пользователями интернета являются в основном молодые люди в возрасте 18-24 года (72%), активно пользуются интернетом и телевидением одновременно главным образом люди 45-59 лет (64%) и 35-44 года (56%). Постоянными телезрителями являются люди 60 лет и старше (42%), отметил гендиректор фонда ВЦИОМ. Из всех источников информации опрошенные чаще всего доверяют телевидению (42%), социальным сетям и блогам (21%), новостным и аналитическим сайтам (20%), другим людям (5%) и мессенджерам (4%), подытожил Абрамов.
https://ria.ru/20230519/otr-1872828086.html
https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885196264.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, вциом
Общество, Технологии, ВЦИОМ
Почти половина россиян заявили ВЦИОМ о доверии к центральному ТВ
Глава ВЦИОМ заявил, что 48 процентов россиян доверяют центральному телевидению
СОЛНЕЧНОГОРСК, 19 авг – РИА Новости. Большинство россиян (48%) доверяют центральному телевидению, 32% опрошенных выразили недоверие к центральному ТВ, рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов".
"В 2021 году был серьезный кризис доверия к телевидению. Но люди, которые управляют новостями, повесткой и контентом телевизионным справились с этим, и сейчас 48% против 32%, то есть, больше доверия. К радио центральному доверие/недоверие практически одинаковое, к центральной прессе тоже", - прокомментировал Абрамов.
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Как показали данные исследования, центральной прессе доверяют 31% граждан, недоверие выразили 27%. Доверяют центральному радио 22% соотечественников, не доверяют – 21%.
Среди тех, кто доверяет телевидению – 67% являются людьми от 60 лет и старше, 50% - граждане 45-59 лет, 39% - россияне в возрасте 35-44 года. Согласно опросу, со временем люди стали меньше доверять центральному ТВ, в 2016 году телевидению доверяли 75%, в 2019 году – 57%, в 2021 году – 47%, рассказал Абрамов.
"Мы зафиксировали несколько лет назад, что в потреблении новостей и в потреблении контента интернет победил телевизор. Граждан, которые стали больше пользоваться интернетом, стало больше", - добавил генеральный директор фонда ВЦИОМ.
Активными пользователями интернета являются в основном молодые люди в возрасте 18-24 года (72%), активно пользуются интернетом и телевидением одновременно главным образом люди 45-59 лет (64%) и 35-44 года (56%). Постоянными телезрителями являются люди 60 лет и старше (42%), отметил гендиректор фонда ВЦИОМ.
Из всех источников информации опрошенные чаще всего доверяют телевидению (42%), социальным сетям и блогам (21%), новостным и аналитическим сайтам (20%), другим людям (5%) и мессенджерам (4%), подытожил Абрамов.
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