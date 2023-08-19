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Начали первыми. США признали прокси-конфликт с Россией

Начали первыми. США признали прокси-конфликт с Россией - РИА Новости, 19.08.2023

Начали первыми. США признали прокси-конфликт с Россией

Роберт Кеннеди — младший, претендующий на пост президента Соединенных Штатов, продолжает набирать популярность. Причем во многом благодаря тому, что критикует... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T08:00

2023-08-19T08:00

2023-08-19T08:02

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Роберт Кеннеди — младший, претендующий на пост президента Соединенных Штатов, продолжает набирать популярность. Причем во многом благодаря тому, что критикует Вашингтон за антироссийскую политику, незаконную деятельность на Украине и игнорирование интересов американцев. О том, как развивается предвыборная кампания некогда темной лошадки, — в материале РИА Новости.Кто виноват в обостренииПлемянник 35-го президента США приобрел известность в пандемию COVID-19. Он публично возмущался ограничительными мерами, допускал возможность рукотворного происхождения вируса, сомневался в вакцинировании. Этот политический капитал позволил представителю влиятельного американского клана выдвинуться на номинацию от демократов к выборам 2024-го.Интервью авторитетному экс-корреспонденту Fox News Такеру Карлсону — очередное резонансное выступление. Остроты добавило то, что с гостем разговаривал консервативный обозреватель, принадлежащий к Республиканской партии.Кандидат-демократ обвинил американские власти во многом: от отказа предоставить ему охрану Секретной службы (по словам Кеннеди, в его адрес поступают угрозы) до целенаправленного обострения отношений с Россией.Он считает, что США в конце прошлого столетия сами сознательно пошли на эскалацию. Горбачев, напомнил Кеннеди, в обмен на воссоединение Германии потребовал гарантий нерасширения НАТО на восток. В Белом доме согласились, но не сдержали обещания, поскольку сочли, что победили в холодной войне. Американцы неверно трактовали уступки от Москвы. На это неоднократно указывали и российские власти.Уже тогда эксперты предупреждали о возможном военном ответе России, подчеркнул Кеннеди. Но в Североатлантическом альянсе этого не услышали. Результат — нынешний кризис, прокси-конфликт, как выразился политик.Откровенный разговорГоворя о так называемом Евромайдане 2014-го, Кеннеди вновь значительную часть вины возложил на США. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд в телефонной беседе с американским послом на Украине фактически назначила новое местное правительство — за месяц до падения старого. Весь мир узнал об этом благодаря аудиозаписи. Тактика стандартная. ЦРУ, отметил политик, за полстолетия (между 1947-м и 1997-м) свергло почти 90 правительств.Американцы использовали Украину в своих целях и задолго до обострения с Россией, продолжил Кеннеди. Открывали там биолаборатории в рамках инициированных Пентагоном программ разработки биологического оружия. Это нарушало Женевский протокол, поэтому от Минобороны проект перешел к Минздраву. Но суть не изменилась."У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы создаем биологическое оружие, и в нем используются все виды новой синтетической биологии и методы генной инженерии", — сказал политик. Об этом не раз заявляли в Москве. Российское Минобороны год назад выпустило соответствующий доклад с описанием серых схем. В Вашингтоне на этот счет отмалчиваются. Но Кеннеди готов нарушить правила игры.Американские издержки"Мы уже отдали Украине более 113 миллиардов, — возмущается он. — <...> И отменяем талоны на еду 30 миллионам американцев, медстраховку 15 миллионам".В Вашингтоне твердят, что даже такая помощь Киеву некритична для США. Сторонники ленд-лиза, закон о котором в 2022-м подписал Байден, уверяют, что часть денег вернется. Кеннеди такой довод не устраивает: по его словам, если что-то и вернут, это достанется военным подрядчикам и предприятиям ВПК, а не населению.Очевидно, что у политика-демократа много общего с Дональдом Трампом. Это уже заметили и "ослы", и "слоны".На распутьеПопулярность Кеннеди растет, но фаворитом президентской гонки его, конечно, не назовешь. Согласно соцопросам, он сильно уступает и Байдену, и Трампу, и губернатору Флориды Рону ДеСантису. Тем не менее и рейтинг неодобрения у него один из самых низких, а общая динамика с весны — положительная.Консервативная риторика лишает Кеннеди поддержки демократического электората, зато он приобретает новых сторонников среди республиканцев.Вопрос в том, как воспользоваться столь нестандартной для американской политики ситуацией. ДеСантис сказал, что, если станет президентом, назначит Кеннеди главой Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или Центра по контролю за заболеваниями. Другой кандидат от "слонов" Вивек Рамасвами готов дать ему даже пост вице-президента.Действительно, если Кеннеди проиграет праймериз демократов, он может присоединиться к победителю в качестве его заместителя (президента и вице- выбирают парой). Другой вариант — переметнуться к "слонам". Судя по беседам с людьми вроде Карлсона, этот сценарий не такой уж нереальный. "У него крайне низкие шансы на праймериз. Если он серьезно настроен, ему следует подумать о смене партии", — отмечает известный ресурс FiveThirtyEight.России особо рассчитывать на Кеннеди не стоит, но то, что он говорит, американцы все же слышат. А любая смена власти в Вашингтоне — шанс на корректировку нынешней предельно агрессивной внешней политики США.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

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в мире, сша, украина, россия, такер карлсон, рон десантис, нато, роберт кеннеди