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ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 19.08.2023

ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР, за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и семь... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:34

2023-08-19T14:34

2023-08-19T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР, за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и семь единиц техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика