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ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 19.08.2023
ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР, за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и семь... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:34
2023-08-19T14:34
2023-08-19T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР, за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и семь единиц техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
МО РФ: Киев потерял на Южно-Донецком направлении до 200 военных за сутки