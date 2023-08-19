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ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 19.08.2023 (обновлено: 14:44 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1891012095.html
ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 19.08.2023
ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР, за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и семь... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:34
2023-08-19T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР, за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и семь единиц техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: Киев потерял на Южно-Донецком направлении до 200 военных за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР, за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и семь единиц техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 августа, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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