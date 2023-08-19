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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 19.08.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Артиллеристы подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:32
2023-08-19T11:32
2023-08-19T11:32
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 авг – РИА Новости. Артиллеристы подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет в Херсонской области, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четыре боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, под Херсоном артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, ликвидированы трое украинских боевика. В районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, потери противника в живой силе там составили: пятеро – убитыми, четверо – ранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном