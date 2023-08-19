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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1890988678.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 19.08.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Артиллеристы подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:32
2023-08-19T11:32
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 авг – РИА Новости. Артиллеристы подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет в Херсонской области, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четыре боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, под Херсоном артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, ликвидированы трое украинских боевика. В районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, потери противника в живой силе там составили: пятеро – убитыми, четверо – ранены.
херсонская область
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Херсон, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Российская самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости
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Российская самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 авг – РИА Новости. Артиллеристы подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет в Херсонской области, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четыре боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, под Херсоном артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, ликвидированы трое украинских боевика. В районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, потери противника в живой силе там составили: пятеро – убитыми, четверо – ранены.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 августа, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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