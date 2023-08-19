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Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.08.2023 (обновлено: 08:29 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1890963411.html
Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T05:03
2023-08-19T08:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны занятых рубежей Краснолиманского направления в районе Торского выступа Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ", — сказал он.По словам Савчука, противник потерял там более 40 человек, боевую машину пехоты и пикап. В результате контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили более 30 позиций противника, поразили САУ "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, добавил собеседник агентства.Авиация при этом нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств ВСУ в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, заключил Савчук.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей Краснолиманского направления в районе Торского выступа Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ", — сказал он.
По словам Савчука, противник потерял там более 40 человек, боевую машину пехоты и пикап.
В результате контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили более 30 позиций противника, поразили САУ "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, добавил собеседник агентства.
Авиация при этом нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств ВСУ в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, заключил Савчук.
Обстановка в поселке Казачьи Лагери, освобожденном от ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях
Вчера, 19:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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