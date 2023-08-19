https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1890963411.html

Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.08.2023

Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные сорвали шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T05:03

2023-08-19T05:03

2023-08-19T08:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887814929_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_9020623fc28b6292e3b8ac19fe4d8cd2.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны занятых рубежей Краснолиманского направления в районе Торского выступа Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ", — сказал он.По словам Савчука, противник потерял там более 40 человек, боевую машину пехоты и пикап. В результате контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили более 30 позиций противника, поразили САУ "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, добавил собеседник агентства.Авиация при этом нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств ВСУ в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, заключил Савчук.

https://ria.ru/20230818/vsu-1890929660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность