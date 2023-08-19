https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1890963411.html
Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T05:03
2023-08-19T05:03
2023-08-19T08:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887814929_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_9020623fc28b6292e3b8ac19fe4d8cd2.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны занятых рубежей Краснолиманского направления в районе Торского выступа Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ", — сказал он.По словам Савчука, противник потерял там более 40 человек, боевую машину пехоты и пикап. В результате контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили более 30 позиций противника, поразили САУ "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, добавил собеседник агентства.Авиация при этом нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств ВСУ в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, заключил Савчук.
https://ria.ru/20230818/vsu-1890929660.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887814929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_04cc3a0fee8d4477c45fe8bbf135846f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей Краснолиманского направления в районе Торского выступа Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ", — сказал он.
По словам Савчука, противник потерял там более 40 человек, боевую машину пехоты и пикап.
В результате контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили более 30 позиций противника, поразили САУ "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, добавил собеседник агентства.
Авиация при этом нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств ВСУ в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, заключил Савчук.
Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях