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Путин провел совещание в штабе группировки СВО

Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости, 19.08.2023

Путин провел совещание в штабе группировки СВО

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T04:23

2023-08-19T04:23

2023-08-19T06:08

россия

ростов-на-дону

владимир путин

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — отметили в Кремле.Подробности встречи не уточняются.

россия

ростов-на-дону

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россия, ростов-на-дону, владимир путин, валерий герасимов, безопасность