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Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости, 19.08.2023
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T04:23
2023-08-19T04:23
2023-08-19T06:08
россия
ростов-на-дону
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — отметили в Кремле.Подробности встречи не уточняются.
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россия, ростов-на-дону, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону