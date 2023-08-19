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В Центральной России завершается купальный сезон - РИА Новости, 19.08.2023
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03:21 19.08.2023 (обновлено: 03:35 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/sezon-1890960651.html
В Центральной России завершается купальный сезон
В Центральной России завершается купальный сезон - РИА Новости, 19.08.2023
В Центральной России завершается купальный сезон
Ближайшие выходные и понедельник, 21 августа, станут последними днями, когда еще можно комфортно искупаться в Центральной России, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T03:21
2023-08-19T03:35
общество
липецкая область
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ближайшие выходные и понедельник, 21 августа, станут последними днями, когда еще можно комфортно искупаться в Центральной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Купальный сезон завершается. Будут небольшие кратковременные осадки в течение недели. Температура воды уже не будет выше (плюс) 18 градусов, поэтому понедельник — последний день, когда можно еще комфортно искупаться", — отметил Вильфанд.Синоптик добавил, что тепло еще сохраняется на юге Центрального федерального округа. В Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Липецкая областях дневные температуры в ближайшие дни останутся на уровне плюс 28-32 градусов, заключил собеседник агентства.
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общество, липецкая область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Липецкая область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Центральной России завершается купальный сезон

Вильфанд: купальный сезон в Центральной России завершается

CC BY-SA 3.0 / Yokki / Городской пляж в Дубне
Городской пляж в Дубне - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Yokki /
Городской пляж в Дубне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ближайшие выходные и понедельник, 21 августа, станут последними днями, когда еще можно комфортно искупаться в Центральной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Купальный сезон завершается. Будут небольшие кратковременные осадки в течение недели. Температура воды уже не будет выше (плюс) 18 градусов, поэтому понедельник — последний день, когда можно еще комфортно искупаться", — отметил Вильфанд.
Синоптик добавил, что тепло еще сохраняется на юге Центрального федерального округа. В Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Липецкая областях дневные температуры в ближайшие дни останутся на уровне плюс 28-32 градусов, заключил собеседник агентства.
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ОбществоЛипецкая областьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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