https://ria.ru/20230819/sezon-1890960651.html

В Центральной России завершается купальный сезон

В Центральной России завершается купальный сезон - РИА Новости, 19.08.2023

В Центральной России завершается купальный сезон

Ближайшие выходные и понедельник, 21 августа, станут последними днями, когда еще можно комфортно искупаться в Центральной России, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T03:21

2023-08-19T03:21

2023-08-19T03:35

общество

липецкая область

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ближайшие выходные и понедельник, 21 августа, станут последними днями, когда еще можно комфортно искупаться в Центральной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Купальный сезон завершается. Будут небольшие кратковременные осадки в течение недели. Температура воды уже не будет выше (плюс) 18 градусов, поэтому понедельник — последний день, когда можно еще комфортно искупаться", — отметил Вильфанд.Синоптик добавил, что тепло еще сохраняется на юге Центрального федерального округа. В Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Липецкая областях дневные температуры в ближайшие дни останутся на уровне плюс 28-32 градусов, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960353.html

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общество, липецкая область, роман вильфанд, гидрометцентр