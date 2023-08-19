https://ria.ru/20230819/sentyabr-1890974525.html

Как отдыхаем в сентябре: праздники и выходные, нормы рабочего времени

Как отдыхаем в сентябре 2023: праздники и выходные

Как отдыхаем в сентябре: праздники и выходные, нормы рабочего времени

Как отдыхаем в сентябре 2023 года в России: сколько на этот месяц приходится праздничных, выходных и рабочих дней, нормы рабочего времени по производственному... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T09:55

2023-08-19T09:55

2023-08-19T11:05

общество

россия

отдых

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Как отдыхаем в сентябре 2023 года в России: сколько на этот месяц приходится праздничных, выходных и рабочих дней, нормы рабочего времени по производственному календарю, выгодно ли брать отпуск в первый месяц осени - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в сентябреСентябрьские выходные в России ограничены только субботами и воскресеньями, так как все значимые даты этого месяца не являются государственными праздниками, полный перечень которых представлен в ст. 112 Трудового кодекса РФ. День знаний 1 сентября не является "красным" в календаре, но родители школьников и студентов могут официально взять выходной и провести его вместе с детьми. Это возможно в следующих случаях:Выходные дниИз 30 календарных дней на выходные приходится девять. Это: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 и 30 сентября.ПраздникиНа первый месяц осени приходится также большое количество профессиональных праздников, например:Православные в этом месяце будут отмечать один из великих двунадесятых праздников - Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).Производственный календарьПроизводственный календарь утверждается ежегодно и представляет собой документ, в котором указаны все выходные, праздничные и рабочие дни. Это незаменимое подспорье для кадровиков, бухгалтеров и просто сотрудников компаний, желающих выгодно взять отпуск. Понятие "производственный календарь" законодательно не закреплено, поэтому можно встретить такие названия, как табельный, рабочий или календарь рабочего времени.Сколько рабочих днейВ первом месяце осени 21 рабочий день.Норма рабочего времени в сентябреПочасовые нормативы рабочего времени изменяются каждый месяц и зависят от количества рабочих дней. В сентябре (при пятидневной рабочей неделе) они составляют:Для недели с другой продолжительностью норму рабочего времени можно рассчитать по формуле:Количество рабочих часов в неделю/количество рабочих дней в неделю*количество отработанных дней в месяце.Максимальное количество рабочих часов в неделю регламентировано ст. 91 ТК РФ и равно 40 часам, это стандартная норма для всех работников без учета их статуса и льгот.Для некоторых категорий законом предусмотрены ограничения рабочих нормативов:Минимальное количество часов законом не ограничивается, работодатель вправе устанавливать его самостоятельно. Если сотрудник отработал сокращенную норму полностью, ему выплачивается заработная плата не ниже регионального МРОТ.Когда лучше взять отпуск в сентябреСогласно Трудовому кодексу РФ, любой сотрудник, проработавший в организации не менее 6 месяцев, имеет право на оплачиваемый отпуск. В году работодатель обязан предоставить на отдых 28 дней, причем, если на этот период приходятся праздники, то они не входят в количество дней отпуска (ст.120 ТК РФ). Расчет отпускного пособия производится по специальной формуле:Среднедневной заработок * Количество дней отпускаПри этом:Среднедневной заработок = Доход за год ÷ 12 ÷ 29,5,где 29,5 — это среднее количество дней в месяцеИсходя из методики расчета отпускных, наиболее выгодными в материальном плане являются месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, это: март (22 рабочих дня), август (23), октябрь (22), в сентябре 21 рабочий день, он тоже подходит для отдыха.

https://ria.ru/20230808/otpusk-1888771557.html

https://ria.ru/20230723/otpusk-1885766161.html

https://ria.ru/20230811/goryaschie-1889274012.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, отдых