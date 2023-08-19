https://ria.ru/20230819/rossiya-1890979960.html

Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России

Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России - РИА Новости, 19.08.2023

Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал Россию экономическим карликом. Об этом он заявил в интервью газете Pais. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T10:26

2023-08-19T10:26

2023-08-19T16:13

россия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал Россию экономическим карликом. Об этом он заявил в интервью газете Pais."Китай — геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", — утверждает европейский дипломат.На минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика страны демонстрирует устойчивый рост. По его словам, интерес к ней растет, несмотря на попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В России не раз заявляли, что страна справляется в сложившейся ситуации, а зарубежным государствам не хватает мужества признать провал политики ограничительных мер.В самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные санкции неэффективны. Владимир Путин подчеркивал, что введенные рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада —ухудшить жизнь миллионов людей.Кроме того, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин признала провал санкций после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния России, одновременно призвав прекратить финансирование Киева из-за снижения богатства самих Соединенных Штатов. В начале августа газета Wall Street Journal также писала, что стратегия Запада по введению санкций в отношении российских бизнесменов и их семей оказалась неэффективной.

https://ria.ru/20230803/ekonomika-1888020785.html

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

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россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире